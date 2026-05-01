E-Biker bei Zusammenstoß auf Kreuzung getötet

Ein 87-Jähriger aus Altschwendt (Bezirk Schärding) lenkte sein E-Bike am 1. Mai 2026 gegen 9.50 Uhr auf der Gemeindestraße Patrichsham von Altschwendt kommend Richtung Raab. Zur selben Zeit war eine 45-Jährige aus St. Marienkirchen bei Schärding mit ihrem Auto auf der L1134 Gautzhamer Landesstraße von Raab Richtung Sankt Willibald unterwegs.



Als der hochbetagte Radler auf einer Kreuzung im Bereich Patrichsham, Gemeindegebiet Sankt Willibald, auf die L1134 einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 45-Jährigen. Der Senior wurde vom Fahrrad geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Unfallzeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe.



Reanimation war erfolglos

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der Pensionist leider noch an der Unfallstelle. Die geschockte Frau musste vom Kriseninterventionsteam betreut und anschließend in das Klinikum Schärding gebracht werden.