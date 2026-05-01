Die grüne Hoffnung: Alle warten auf Wasserstoff

Die Industrie sorgt für ein Viertel der Wertschöpfung und durch die Hauptstadt fließt ein großer Fluss – man könnte fast meinen, man steht hier in Oberösterreich. Denn das Baskenland im Norden Spaniens ist vor allem wirtschaftlich mit unserem Bundesland vergleichbar. Doch der Fluss hier heißt nicht Donau sondern Nervión, und er fließt nicht durch Linz, sondern durch die größte baskische Stadt, durch Bilbao, wo letzte Woche eine Delegation aus Oberösterreich rund um Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zu Besuch war.