„Weil ich leider eine zu große Klappe hatte“

Comeback mit 45 Jahren

Aber wahr ist, wer in der Steffl Arena am Samstag im Käfig mittendrin statt nur dabei sein wird, wenn bei spektakulären MMA-, K1- und Muay Thai-Fights mit den besten Kämpfern des Landes und internationalen Top-Athleten Action pur wartet: David Keclik! Mehr als zehn Jahre nach dem Ende seiner sehr erfolgreichen Karriere steigt der Head Coach von der ASKÖ Muay Thai Academy in Leonfing mit seinen bereits 45 Jahren noch einmal in den Ring!