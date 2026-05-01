Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 45 zurück im Ring

„Weil ich leider eine zu große Klappe hatte“

Oberösterreich
01.05.2026 13:00
Nur scheinbar wirbt am Stephansplatz eine Riesen-Statue für das XCC-Event.
Nur scheinbar wirbt am Stephansplatz eine Riesen-Statue für das XCC-Event.(Bild: XCC)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Eine riesige Kämpfer-Statue macht am Wiener Stephansplatz aufmerksam auf Österreichs größtes Kampfsportevent. Bei welchem am Samstag auch Thaiboxer David Keclik im Ring stehen wird! Über zehn Jahre nach seinem Karriereende kehrt der 45-Jährige Vater einer 3-jährigen Tochter zurück – weil er eine zu großes Mundwerk hatte.

0 Kommentare

Die riesigen Hände hat er zu Fäusten geballt, sein fokussierter Blick schweift in 15 Metern Höhe hinweg über die vielen Passanten, die ihn fotografieren: Die mächtige Kämpfer-„Statue“ vorm Wiener Stephansdom als Werbung für Österreichs größtes Kampfsport-Event – die Xtreme Combat Championship (XCC) – ist leider nur ein KI-generiertes Fake.  

Ein Fake – aber ein guter: die XCC-Werbestatue auf dem Stephansplatz.
Ein Fake – aber ein guter: die XCC-Werbestatue auf dem Stephansplatz.(Bild: XCC)

Comeback mit 45 Jahren
Aber wahr ist, wer in der Steffl Arena am Samstag im Käfig mittendrin statt nur dabei sein wird, wenn bei spektakulären MMA-, K1- und Muay Thai-Fights mit den besten Kämpfern des Landes und internationalen Top-Athleten Action pur wartet: David Keclik! Mehr als zehn Jahre nach dem Ende seiner sehr erfolgreichen Karriere steigt der Head Coach von der ASKÖ Muay Thai Academy in Leonfing mit seinen bereits 45 Jahren noch einmal in den Ring!

Keclik (re.) einst in jungen Jahren.
Keclik (re.) einst in jungen Jahren.(Bild: Krone)

Vater einer 3-jährigen Tochter
„Weil ich eine zu große Klappe hatte“, grinst der Vater einer 3-jährigen Tochter, der eigentlich bezüglich eines Kampfes seines Schützlings Anto Radman verhandelte. „Im Laufe des Gesprächs hab’ ich locker dahin gesagt gesagt: Wenn ihr mir das und das zahlt, steig’ ich selbst nochmal in den Ring! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass später dann kommt: ’Okay’!“

Keclik (M.) heute mit seinen Coaches David Brandl (li.) und Anto Radman (re.)
Keclik (M.) heute mit seinen Coaches David Brandl (li.) und Anto Radman (re.)(Bild: Keclik)

12 Kilo abgenommen
Nun wird Keclik am Samstag Henry Bannert (40) gegenübertreten – nach Full-Muay-Thai-Regeln! „Wenn, dann g’scheit“, sagt der von David Brandl und seinem Schützling Radman gecoachte Keclik, für den die zehnwöchige Vorbereitung extrem hart war. 12 Kilo hat er abgenommen, statt wie einst bis 85 Kilo wird bis 92 gekämpft. Keclik: „Wir zwei alten Trottel werden einen guten Fight bieten – und ich hoffentlich in den ersten zwei von drei Runden den Sack zumachen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
01.05.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
191.759 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
173.429 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
111.015 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1554 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Österreich
Staatsfeiertag LIVE: Von Bonzen und Patrioten
1545 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
867 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Oberösterreich
Mit 45 zurück im Ring
„Weil ich leider eine zu große Klappe hatte“
Rot gegen Blau
Staatsfeiertag LIVE: Von Bonzen und Patrioten
In Linz-Ebelsberg
Obdachloser bei Brand in Unterstand verletzt
Krone Plus Logo
Preis der Perfektion
„Aufgespritzte Gesichter will keiner mehr haben“
Lenker verletzt
„Auffahrer“ mit Gasauto legte A1 zwei Stunden lahm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf