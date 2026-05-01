„Waldmensch“ bei Brand in Unterstand verletzt

Was ist da los? Eine dichte Rauchwolke im Schiltenbergwald in Linz-Ebelsberg beunruhigte die Anrainer, die sofort Alarm schlugen. Die Feuerwehrleute fanden einen verletzten Obdachlosen, dessen Unterstand brannte.
Gegen 19 Uhr bemerkten besorgte Anrainer in Linz-Ebelsberg am Donnerstag eine starke Rauchentwicklung aus dem angrenzenden Schiltenbergwald und alarmierten die Einsatzkräfte. Aufgrund der unklaren Lage und der Ausbreitung des Rauchs wurde zunächst von einem Waldbrand ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg, die Berufsfeuerwehr Linz sowie die FF Pichling rückten aus.
Obdachloser war in der Nähe
Die ersten Florianis konnten rasch feststellen, dass ein Unterstand mitten im Wald in Vollbrand stand. Während die Löscharbeiten aufgenommen wurden, entdeckten sie in unmittelbarer Nähe eine männliche Person, die offenbar in dem Unterstand lebte. Der 57-Jährige war sichtbar verletzt und wies starke Verrußungen im Gesichts- und Rückenbereich auf.
Ins Spital eingeliefert
Sanitäter der Feuerwehr leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der Verletzte vom Rettungsdienst übernommen und in ein Linzer Krankenhaus gebracht, wo er weiter medizinisch versorgt wird.Parallel zu den Rettungsmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter K ontrolle zu bringen und damit eine Ausbreitung auf das umliegende Wald- und Buschgebiet zu verhindern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.