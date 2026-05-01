Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Linz-Ebelsberg

„Waldmensch“ bei Brand in Unterstand verletzt

Oberösterreich
01.05.2026 12:17
(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Was ist da los? Eine dichte Rauchwolke im Schiltenbergwald in Linz-Ebelsberg beunruhigte die Anrainer, die sofort Alarm schlugen. Die Feuerwehrleute fanden einen verletzten Obdachlosen, dessen Unterstand brannte.

0 Kommentare

Gegen 19 Uhr bemerkten besorgte Anrainer in Linz-Ebelsberg am Donnerstag eine starke Rauchentwicklung aus dem angrenzenden Schiltenbergwald und alarmierten die Einsatzkräfte. Aufgrund der unklaren Lage und der Ausbreitung des Rauchs wurde zunächst von einem Waldbrand ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg, die Berufsfeuerwehr Linz sowie die FF Pichling rückten aus.

Der Obdachlose wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht
Der Obdachlose wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Obdachloser war in der Nähe
Die ersten Florianis konnten rasch feststellen, dass ein Unterstand mitten im Wald in Vollbrand stand. Während die Löscharbeiten aufgenommen wurden, entdeckten sie in unmittelbarer Nähe eine männliche Person, die offenbar in dem Unterstand lebte. Der 57-Jährige war sichtbar verletzt und wies starke Verrußungen im Gesichts- und Rückenbereich auf.

Ins Spital eingeliefert
Sanitäter der Feuerwehr leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der Verletzte vom Rettungsdienst übernommen und in ein Linzer Krankenhaus gebracht, wo er weiter medizinisch versorgt wird.Parallel zu den Rettungsmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter K ontrolle zu bringen und damit eine Ausbreitung auf das umliegende Wald- und Buschgebiet zu verhindern. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
01.05.2026 12:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
191.293 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
172.862 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
110.467 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1553 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
867 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Österreich
LIVE: So begeht Österreich den Tag der Arbeit
793 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
In Linz-Ebelsberg
„Waldmensch“ bei Brand in Unterstand verletzt
Krone Plus Logo
Preis der Perfektion
„Aufgespritzte Gesichter will keiner mehr haben“
Rot gegen blau
LIVE: So begeht Österreich den Tag der Arbeit
Lenker verletzt
„Auffahrer“ mit Gasauto legte A1 zwei Stunden lahm
Schwerer Unfall
So endete der erste Tag mit einem Führerschein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf