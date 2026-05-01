„Waldmensch“ bei Brand in Unterstand verletzt

Ins Spital eingeliefert

Sanitäter der Feuerwehr leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der Verletzte vom Rettungsdienst übernommen und in ein Linzer Krankenhaus gebracht, wo er weiter medizinisch versorgt wird.Parallel zu den Rettungsmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter K ontrolle zu bringen und damit eine Ausbreitung auf das umliegende Wald- und Buschgebiet zu verhindern.