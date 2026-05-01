Nächtliche Einbruchsserie in ein Gemeindezentrum

Praktisch, wenn alles gleich nebeneinander ist - das dürften sich Gauner im Almtal gedacht haben: In der Nacht von Mittwoch, auf Donnerstag, kam es in Grünau im Almtal zu mehreren Einbrüchen, und zwar im und beim Gemeindezentrum. Im Großraum Eferding-Grieskrichen plagen hingegen Langfinger Altenheime.
Betroffen waren unter anderem das Dorfcafé, das Gemeindeamt, die Bergrettung, die Volksschule sowie die Bäckerei Grünau. Der oder die Täter hatten mit einem Flachwerkzeug die Türen aufgestemmt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Einbrecher sind flüchtig.
Altenheim im Visier
Dort, wo sich alte Menschen eigentlich völlig sicher fühlen sollten, treiben aktuell Einbrecher ihr Unwesen. Denn unbekannte Täter haben sich im Großraum Eferding-Grieskirchen auf ungewöhnliche Ziele spezialisiert. Die Langfinger suchen vermehrt Alten- und Pflegeheime auf, um an Bargeld zu gelangen. Christian Schmidseder, Bereichsleiter Diebstahl beim Landeskriminalamt Oberösterreich, berichtet von einer Häufung derartiger Delikte zwischen Anfang und Mitte April: „Zuletzt war am 20. April das Altersheim in Grieskirchen betroffen.“
Einbrecher konnten immer unerkannt flüchten
Dabei gehen die Unbekannten immer nach dem gleichen Muster vor. „Sie kommen nachts, meist nach Mitternacht, und zwängen ein Fenster auf. In den ebenerdigen Büroräumlichkeiten suchen sie in Handkassen oder Tresoren nach Geld“, so Schmidseder. Den Bewohnerbereich würden die Einbrecher meiden, bis dato wurden sie daher auch noch nie auf frischer Tat ertappt. Die Einbrüche fliegen immer erst am Morgen danach auf, wenn die Büroangestellten ihren Dienst antreten.
Aktuell gibt’s noch keine heiße Spur zu den Tätern
Der Ermittler geht von zumindest zwei Tätern aus, „und sie haben nicht den Stempel von Profis drauf“. Insgesamt spricht die Polizei von sieben Taten. Bei einigen sei es beim Versuch geblieben, weil die Täter entweder nicht ins Gebäude gelangt waren oder dort nichts mitgenommen hatten. An allen Tatorten wurden Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Einen konkreten Verdacht haben die Kriminalisten nicht. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, erklärt Schmidseder.
Auch Geschäfte betroffen
Der Wert der Beute soll einige tausend Euro betragen. Die für die Einrichtungen Verantwortlichen haben die Flucht nach vorn angetreten und die Mitarbeiter vor Ort über die Einbruchsserie informiert, die sich gerade in Eferding nicht auf die Altenheime konzentrieren dürfte. Es sollen auch ein Lebensmittel- und ein Werkzeuggeschäft betroffen sein.
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