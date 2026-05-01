Bruchlandung mit Segelflieger: zwei Verletzte

„Absturz kleines Luftfahrzeug“ lautete die Erstalarmierung der Feuerwehr um 12.41 Uhr. Die beiden Wehren Pupping und Hinzenbach rückten aus.

In dem Segelflugzeug befanden sich zwei Personen, die von den rasch eintreffenden Einsatzkräften befreit und versorgt wurden. Der Rettungsdienst, bestehend aus Kräften des Samariterbundes, des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt, übernahm die medizinische Erstversorgung der Verletzten direkt am Unfallort.