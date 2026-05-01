Bruchlandung mit Segelflieger: zwei Verletzte

Zwei Verletzte forderte die Bruchlandung eines Segelfliegers am Eferdinger Flugplatz in Pupping. Laut ersten Meldungen dürfte ein Bremsseil gerissen sein.
„Absturz kleines Luftfahrzeug“ lautete die Erstalarmierung der Feuerwehr um 12.41 Uhr. Die beiden Wehren Pupping und Hinzenbach rückten aus.
In dem Segelflugzeug befanden sich zwei Personen, die von den rasch eintreffenden Einsatzkräften befreit und versorgt wurden. Der Rettungsdienst, bestehend aus Kräften des Samariterbundes, des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt, übernahm die medizinische Erstversorgung der Verletzten direkt am Unfallort.
Anschließend wurden beide Insassen unter notärztlicher Begleitung in Krankenhäuser nach Linz gebracht, um dort weiter behandelt zu werden.
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