Strafe nach Suizidversuch durch Polizeikugeln

Auch Polizist nach Urteil erleichtert

Doch die Zeugen brauchte man nun doch nicht. Der Angeklagte bekannte sich schuldig und nahm den Schuldspruch – zehn Monate bedingt – an. Für eine mutmaßliche Drohung gegen eine Bekannte, der er seine Waffe gezeigt und seinen Suizid angekündigt hatte, wurde er freigesprochen. Erleichtert war auch jener Polizist, der in Notwehr zweimal abgedrückt hatte und gegen den sogar wegen Mordversuchs ermittelt worden war: „Damit kann ich mit diesem Kapitel auch abschließen.“