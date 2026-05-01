Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ohne Zustimmung

Mercosur-Pakt nach 25 Jahren bittere Öko-Realität

Außenpolitik
01.05.2026 08:34
Heftige Bauernproteste haben nichts geholfen – das umstrittene Handelsabkommen ist nun vorläufig ...
Heftige Bauernproteste haben nichts geholfen – das umstrittene Handelsabkommen ist nun vorläufig in Kraft.(Bild: AFP/CESAR MANSO)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Mit dem 1. Mai tritt das Handelsabkommen vorläufig in Kraft – und das ohne Zustimmung des EU-Parlaments. Kritiker des Pakts warnen vor mehr Regenwaldrodung und massivem Druck auf Europas Landwirtschaft. 

0 Kommentare

„Während unsere Bauern um ihr Überleben kämpfen und in Südamerika der Regenwald immer mehr zum Flammenmeer wird, drückt Brüssel eines der umstrittensten Handelsabkommen der Geschichte durch“, beklagt Greenpeace-Aktivist Sebastian Theissing-Matei und spricht vom „Frontalangriff auf die Demokratie“.

Wie berichtet, hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit EU-Ratspräsident António Costa im Jänner in Paraguay das Mercosur-Abkommen unterzeichnet.

Für von der Leyen und Brasiliens Staatsoberhaupt Luiz Inácio Lula da Silva – sie gelten als ...
Für von der Leyen und Brasiliens Staatsoberhaupt Luiz Inácio Lula da Silva – sie gelten als finale Architekten des Pakts – geht heute ein Traum in Erfüllung.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Mit dem 1. Mai wird das Abkommen für Europas Landwirte bittere Öko-Realität. Das sorgt für heftige Kritik. Denn das EU-Parlament hat noch nicht endgültig zugestimmt, zudem prüft der Europäische Gerichtshof den Vertragstext derzeit rechtlich.

Greenpeace sieht angesichts dessen einen demokratischen Tabubruch. Der Deal werde durchgepeitscht, bevor die EU-Abgeordneten final abgestimmt hätten.

Lesen Sie auch:
Das Mercosur-Abkommen tritt mit 1. Mai in Kraft.
Umstrittener Pakt
Mercosur-Abkommen ab 1. Mai vorläufig in Kraft
23.03.2026
Bauern in großer Sorge
Was das Mercosur-Abkommen für Konsumenten heißt
09.01.2026

Der Mercosur-Pakt verbindet die EU mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Kritiker warnen jedoch vor mehr Regenwaldrodung und massivem Druck auf Europas Landwirtschaft. Denn künftig könnten zusätzlich 99.000 Tonnen Rindfleisch, 180.000 Tonnen Hühnerfleisch, eine Million Tonnen Mais sowie riesige Mengen Zucker und Ethanol nach Europa gelangen. Die EU-Kommission rechnet nur mit einem zusätzlichen Wirtschaftswachstum von 0,05 Prozent bis 2040.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
01.05.2026 08:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
189.980 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
171.279 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
108.869 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1546 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1103 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
861 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Außenpolitik
Ohne Zustimmung
Mercosur-Pakt nach 25 Jahren bittere Öko-Realität
Seit heute in Kraft
Die schärferen Regeln für E-Scooter und E-Bikes
Rot gegen blau
LIVE: So begeht Österreich den Tag der Arbeit
Roter Sündenfall
Wissen Sie noch, was am 1. Mai vor 10 Jahren war?
„Linksextremen“-Gewalt
Polizei widerspricht FPÖ: „So nicht passiert“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf