Mercosur-Pakt nach 25 Jahren bittere Öko-Realität

Der Mercosur-Pakt verbindet die EU mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Kritiker warnen jedoch vor mehr Regenwaldrodung und massivem Druck auf Europas Landwirtschaft. Denn künftig könnten zusätzlich 99.000 Tonnen Rindfleisch, 180.000 Tonnen Hühnerfleisch, eine Million Tonnen Mais sowie riesige Mengen Zucker und Ethanol nach Europa gelangen. Die EU-Kommission rechnet nur mit einem zusätzlichen Wirtschaftswachstum von 0,05 Prozent bis 2040.