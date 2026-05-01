21. Scudetto für Inter Mailand zum Abholen bereit

„Ich hatte großes Glück“

Denn selbst wenn die Konkurrenz gewinnen sollte, gilt Inters Triumph nur mehr als Frage der Zeit. „Es stehen noch vier Spiele aus, und wir brauchen noch drei Punkte“, formulierte Chivu die einfache Rechnung. Der Rumäne zog zugleich eine erste Bilanz seiner ersten Saison als Inter-Cheftrainer. „Ich hatte großes Glück, denn die Jungs waren sofort mit an Bord. Wir hatten eine starke Saison: 25 Siege, 80 Ligatore. Das ist nicht leicht zu erreichen, und das Verdienst gebührt ihnen.“ Am Sonntag könnte Kapitän und Serie-A-Toptorschütze Lautaro Martinez, dem eine Wadenblessur zu schaffen machte, wieder fit sein und bei allfälligen Meisterfeierlichkeiten anführen.