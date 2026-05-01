„Boost“-Button, Overtake-Mode, Superclipping oder die MGU-K-Strategie – die neuen Begriffe überfordern die Fans. Auch wenn die Anzahl der Überholmanöver steigt, erhalten die Grand Prix einen künstlichen Charakter, von seelenlosen Batterieschlachten ist die Rede. Mittels Knopfdruck an einem Gegner vorbeizuziehen, erinnert eher an ein Computerspiel als an die anerkannteste Motorsport-Klasse der Welt. Die Formel 1 boomt, neue Märkte wurden erfolgreich erobert, das Rundherum modernisiert – doch die DNA des ehrlichen Rennsports muss erhalten bleiben, sonst droht der Anhang enttäuscht zu werden.