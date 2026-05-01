Die schärferen Regeln für E-Scooter und E-Bikes

Zwölfjährige stirbt 30 Stunden vor der Helmpflicht

Erst am Donnerstag verunglückten zwei zwölfjährige Mädchen in Niederösterreich, die ohne Helm und zusammen auf einem E-Scooter unterwegs waren. Sie überfuhren mit dem elektrischen Roller eine Stopptafel, der Lenker eines Firmenbusses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Eines der Mädchen starb, das zweite erlitt schwere Verletzungen.