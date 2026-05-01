Folgt nach „Baywatch“ das Comeback als Turnerin?

In einem auf TikTok veröffentlichten Video zeigt sich die ehemalige College-Turnerin wieder beim Training an der Louisiana State University (LSU). Obwohl sie zugibt, anfangs „ängstlich“ gewesen zu sein, sei sie gleichzeitig von ihrer eigenen Leistung überrascht. Nach einigen gelungenen Übungen aus ihrem alten Programm fragt sie ihre Zuseher: „Warum war das eigentlich ziemlich gut?“ Dunne testet, hüpft, schlägt Räder, Überschläge, spektakuläre Moves und stellte die Frage in den Raum, ob sie nicht doch noch ein sechstes Jahr an der Universität anhängen sollte.