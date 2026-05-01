Folgt nach „Baywatch“ das Comeback als Turnerin?

Die ehemalige US-Turnerin und Social-Media-Berühmtheit Livvy Dunne hat über ein Jahr nach ihrem Rücktritt für Aufsehen gesorgt. Mit einem Trainingsvideo heizt sie Gerüchte über ein mögliches Comeback an, während sie gleichzeitig eine große Rolle in der neuen „Baywatch“-Serie übernimmt.
In einem auf TikTok veröffentlichten Video zeigt sich die ehemalige College-Turnerin wieder beim Training an der Louisiana State University (LSU). Obwohl sie zugibt, anfangs „ängstlich“ gewesen zu sein, sei sie gleichzeitig von ihrer eigenen Leistung überrascht. Nach einigen gelungenen Übungen aus ihrem alten Programm fragt sie ihre Zuseher: „Warum war das eigentlich ziemlich gut?“ Dunne testet, hüpft, schlägt Räder, Überschläge, spektakuläre Moves und stellte die Frage in den Raum, ob sie nicht doch noch ein sechstes Jahr an der Universität anhängen sollte.
Erfolgreiche College-Karriere
Dunne beendete ihre Karriere nach dem NCAA-Halbfinale 2025 - emotionaler Abschied inklusive. Zuvor hatte sie das Team der LSU Lady Tigers 2024 zu ihrem allerersten nationalen NCAA-Meistertitel geführt. Während ihrer Zeit als Sportlerin an der Universität galt sie als die bestbezahlte College-Athletin des Landes. Berichten zufolge beliefen sich ihre Einnahmen auf rund zezhn Millionen US-Dollar. Hübsches Sümmchen.
Fokus auf Schauspielkarriere
Ein sofortiges Comeback scheint jedoch unwahrscheinlich, da sich Dunne derzeit auf ihre Schauspielkarriere konzentriert. Als Influencerin hat sie bereits eine enorme Reichweite mit 5,3 Millionen Followern auf Instagram und 7,9 Millionen auf TikTok. Kürzlich sicherte sie sich eine wichtige Rolle in der Neuauflage der Kultserie „Baywatch“. Wie der Sender Fox bekannt gab, wird sie in der 12-teiligen Show die „sehr enthusiastische Junior-Rettungsschwimmerin“ Grace spielen.
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