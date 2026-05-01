Darts-Held Van Gerwen kassiert Faust im Gesicht

Unschönes Ende des Königstags

Was war passiert? Van Gerwen war in seiner Heimat, den Niederlanden, mit Freunden in einem Pub unterwegs. Es galt, den „Koingsdag“, den niederländischen Königstag, zu feiern. Der findet am 27. April statt – und will offenbar auch von Größen der Darts-Szene gefeiert werden. Dass er so endet, war wohl nicht geplant.