Darts-Held Van Gerwen kassiert Faust im Gesicht

Helle Aufregung um Michael van Gerwen! Im Netz macht aktuell ein Video die Runde, das zeigt, wie der Darts-Superstar in einer Bar – offenbar plötzlich und unvermittelt – einen Faustschlag im Gesicht kassiert.
„Michael hat die Situation nicht provoziert und trägt keine Schuld.“ Die Agentur des niederländischen Darts-Giganten ist sich sicher: Ihr Schützling kann für alles, was passiert ist, nichts. So zitiert‘s jedenfalls die britische „Sun“.
Unschönes Ende des Königstags
Was war passiert? Van Gerwen war in seiner Heimat, den Niederlanden, mit Freunden in einem Pub unterwegs. Es galt, den „Koingsdag“, den niederländischen Königstag, zu feiern. Der findet am 27. April statt – und will offenbar auch von Größen der Darts-Szene gefeiert werden. Dass er so endet, war wohl nicht geplant.
Über die Hintergründe ist wenig bekannt. Augenscheinlich ist aber eine unschöne Szene: Van Gerwen verwickelt sich wohl in einen Streit mit einem (unbekannten) Mann. Bis der die Nerven verliert und zuschlägt. Mit der Faust mitten ins Gesicht Van Gerwens.
Dem ist das alles gar nicht wurscht, scheint seinerseits den Jagdtrieb zu aktivieren und will dem Angreifer im Gegenzug auch an die Gurgel. Der Mann wird aber schnell von Securitys abgeführt, sodass es zumindest zur Eskalation nicht kam. Laut Van-Gerwen-Management ist der prominente Pub-Besucher unschuldig.
Van Gerwen konnt nach Graz
Bis zum nächsten Wochenende ist der Vorfall hoffentlich aus Van Gerwens Kopf draußen. Da kann er sich hoffentlich ganz auf Graz konzentrieren. Dort gastiert die Darts-Elite nämlich von 8. bis 10. Mai – erstmals seit vielen Jahren nicht in der Steiermarkhalle in Premstätten, sondern in der Messehalle direkt in Graz.
Noch heute, 1. Mai, können Sie am Gewinnspiel teilnehmen und Tickets für Graz gewinnen:
Wir wünschen viel Glück!
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