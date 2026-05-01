Britney Spears wegen Alkohol am Steuer angeklagt

„Dies kann hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht“, sagte eine Sprecherin von Spears. Der Vorfall sei „bedauerlich“ und „komplett unentschuldbar“. Die Polizei hatte die Meldung erhalten, dass Spears „unregelmäßig und mit hoher Geschwindigkeit“ gefahren sei. Sie soll alleine unterwegs gewesen sein.