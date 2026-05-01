Feuer auf Plantage gefährdet Weihnachten nicht

Trockenheit und starker Wind

Insgesamt 180 Einsatzkräfte von 15 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an. Die lange Trockenheit und der starke Wind begünstigten die Ausbreitung der Flammen. Erst als die Helfer eine Schleuse schlugen, konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. „Wir haben Glück im Unglück gehabt. Auf einer Fläche von rund 2900 Quadratmetern sind etwa 1000 Christbäume verbrannt. Die Bäume waren zwischen 40 Zentimeter und zwei Meter groß“, so der Christbaumbauer.