Großer Erfolg, der aus der Tiefe sprudelt

Der Grundstein für den Erfolg aus der Tiefe wurde früh gelegt. Schon im 16. Jahrhundert ist die legendäre Dorfquelle entdeckt worden. Seither wird das Wasser dank seiner natürlichen Mineralisierung und außergewöhnlichen Reinheit hochgeschätzt. Auf dem aktuellen Standort in Kobersdorf hatte sich der Waldquelle-Betrieb vor 40 Jahren niedergelassen – ein Grund zum Feiern. Produktion und Absatz wachsen kontinuierlich. Heute sorgt ein 100-köpfiges Team täglich dafür, dass einer der beliebtesten Durstlöscher zu den Konsumenten kommt.