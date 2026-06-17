Großer Erfolg, der aus der Tiefe sprudelt

Als Durstlöscher beliebt: Laufende Investitionen in eine moderne Produktion und steigender Absatz sichern den Standort ab.
Der Grundstein für den Erfolg aus der Tiefe wurde früh gelegt. Schon im 16. Jahrhundert ist die legendäre Dorfquelle entdeckt worden. Seither wird das Wasser dank seiner natürlichen Mineralisierung und außergewöhnlichen Reinheit hochgeschätzt. Auf dem aktuellen Standort in Kobersdorf hatte sich der Waldquelle-Betrieb vor 40 Jahren niedergelassen – ein Grund zum Feiern. Produktion und Absatz wachsen kontinuierlich. Heute sorgt ein 100-köpfiges Team täglich dafür, dass einer der beliebtesten Durstlöscher zu den Konsumenten kommt.
Hochsaison im Sommer
Während Waldquelle in den Anfangsjahren vor allem regional ausgerichtet war, werden mittlerweile weit mehr als 100 Millionen Flaschen pro Jahr abgefüllt und in alle Bundesländer geliefert. Im Sommer herrscht Hochsaison: Bis zu 90 Lkw-Züge lassen sich Tag für Tag abfertigen. „Produziert wird auf zwei PET-Linien und einer Glas-Mehrweglinie“, erklärt Geschäftsführer Vítězslav Staněk, seit 2023 an der Spitze des Unternehmens.
Modern und nachhaltig
Besonders groß ist der Zuspruch bei Waldquelle spritzig 1,5 l PET, einem der meistverkauften Marken-Mineralwasser Österreichs mit bis zu 25 Millionen Flaschen pro Jahr. „Seit dem Aufbau des modernen Abfüllstandorts in Kobersdorf hat sich Waldquelle in 40 Jahren zu einem der führenden Unternehmen dieser Branche entwickelt. Das Werk steht für moderne Produktion, nachhaltige Verpackungslösungen und langfristig gesicherte Arbeitsplätze im Burgenland“, betont Staněk.
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