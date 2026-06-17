Traumdebüt! Blinde 16-Jährige holt Weltcup-Silber

Fantastischer Weltcup-Einstand! Die erst 16-jährige Kletterin Lilli Laschitz hat bei ihrem allerersten Einsatz in der „World Climbing Para Series“ in Innsbruck den zweiten Platz in der Klasse B1 erobert. „Ich hätte nie damit gerechnet. Dass es mit Silber geklappt hat, ist natürlich fantastisch!“, jubelt die Klagenfurterin.