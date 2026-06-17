Traumdebüt! Blinde 16-Jährige holt Weltcup-Silber

Mit diesem Debüt hatte wohl niemand gerechnet: Die blinde Kärntnerin Lilli Laschitz (16) kletterte bei ihrem ersten Weltcup-Einsatz in Innsbruck sensationell zu Silber. Auf Gold fehlte der Nachwuchsathletin am Ende nur ein einziger Griff. Ab heute sind Uznik-Brüder, Pötzi und Mader im Einsatz
Fantastischer Weltcup-Einstand! Die erst 16-jährige Kletterin Lilli Laschitz hat bei ihrem allerersten Einsatz in der „World Climbing Para Series“ in Innsbruck den zweiten Platz in der Klasse B1 erobert. „Ich hätte nie damit gerechnet. Dass es mit Silber geklappt hat, ist natürlich fantastisch!“, jubelt die Klagenfurterin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.