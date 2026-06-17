Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Knackpunkt

Enthüllt: Dieses Gehalt winkt Laimer bei Bayern

Deutsche Bundesliga
17.06.2026 16:45
Konrad Laimer ist sowohl bei Bayern als auch im Nationalteam ein fester Bestandteil.
Konrad Laimer ist sowohl bei Bayern als auch im Nationalteam ein fester Bestandteil.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In den Vertragsverhandlungen um Konrad Laimer mit dem FC Bayern war das Gehalt ein Knackpunkt. Letztlich dürften sich beide Parteien dennoch geeinigt haben. Der 29-jährige ÖFB-Legionär soll künftig jährlich drei Millionen Euro brutto verdienen.

0 Kommentare

Wie am Dienstag bekannt wurde, haben sich der FC Bayern und Konrad Laimer in den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung deutlich angenähert. Eine Einigung scheint nur noch Formsache zu sein.

(Bild: GEPA)

Von neun auf zwölf Mio. Euro
Nun berichtet die „TZ“ auch über die finanziellen Details des neuen Arbeitspapiers. Demnach soll der ÖFB-Teamspieler künftig bis zu zwölf Millionen Euro pro Jahr verdienen. Aktuell wird Laimers Jahresgehalt auf rund neun Millionen Euro brutto geschätzt.

Lesen Sie auch:
Jubel bei Marko Arnautovic und seinen ÖFB-Kollegen.
Sport Tv Logo
Auftaktsieg gutes Omen
Historischer Erfolg! Nur Deutsche sind noch besser
17.06.2026
Entscheidung gefallen
Durchbruch! Vertragspoker um Laimer vor dem Ende
16.06.2026
Plötzlich „Zehner“
Konni, der Mann für alle Fälle bei Rot-Weiß-Rot
17.06.2026

Zähe Verhandlungen
Dass der 29-Jährige seinen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag tatsächlich verlängern würde, war lange Zeit alles andere als selbstverständlich. Über acht Monate hinweg verhandelten beide Seiten über die Zukunft des Salzburgers.

Sportlich gehört Laimer - aufgrund seiner Vielseitigkeit - längst zu den wichtigsten Spielern im Kader von Bayern. Und auch im Nationalteam unter Trainer Ralf Rangnick ist Laimer als wichtiger Motor nicht mehr wegzudenken. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
17.06.2026 16:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
233.771 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
152.894 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.672 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1466 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1363 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1360 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Ein Knackpunkt
Enthüllt: Dieses Gehalt winkt Laimer bei Bayern
Entscheidung gefallen
Durchbruch! Vertragspoker um Laimer vor dem Ende
WM-Fahrer im Visier
Folgt nach Bayern-Aus nun überraschender Wechsel?
Werner vor Ablöse
Trainer-Paukenschlag bei Leipzig: Kommt Ex-Bayer?
Jetzt ist es fix!
Zukunft von ÖFB-Teamspieler Gregoritsch geklärt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf