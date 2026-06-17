Enthüllt: Dieses Gehalt winkt Laimer bei Bayern

In den Vertragsverhandlungen um Konrad Laimer mit dem FC Bayern war das Gehalt ein Knackpunkt. Letztlich dürften sich beide Parteien dennoch geeinigt haben. Der 29-jährige ÖFB-Legionär soll künftig jährlich drei Millionen Euro brutto verdienen.
Wie am Dienstag bekannt wurde, haben sich der FC Bayern und Konrad Laimer in den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung deutlich angenähert. Eine Einigung scheint nur noch Formsache zu sein.
Von neun auf zwölf Mio. Euro
Nun berichtet die „TZ“ auch über die finanziellen Details des neuen Arbeitspapiers. Demnach soll der ÖFB-Teamspieler künftig bis zu zwölf Millionen Euro pro Jahr verdienen. Aktuell wird Laimers Jahresgehalt auf rund neun Millionen Euro brutto geschätzt.
Zähe Verhandlungen
Dass der 29-Jährige seinen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag tatsächlich verlängern würde, war lange Zeit alles andere als selbstverständlich. Über acht Monate hinweg verhandelten beide Seiten über die Zukunft des Salzburgers.
Sportlich gehört Laimer - aufgrund seiner Vielseitigkeit - längst zu den wichtigsten Spielern im Kader von Bayern. Und auch im Nationalteam unter Trainer Ralf Rangnick ist Laimer als wichtiger Motor nicht mehr wegzudenken.
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