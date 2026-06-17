In Wiege der Blue Jeans haben WM-Fans die Hosen an

Unsere „Cowboys“ machten Station in San Francisco, der Wiege der Blue Jeans. Public Viewings und Co. verwandeln die Multikulti-Metropole in eine riesige Fanzone. Die Euphorie soll auch nach dem Turnier nicht abreißen, ein Teil der Einnahmen fließt in beherzte Fußball-Projekte.
Die wohl berühmteste Hose der Welt – die Wiege der Blue Jeans liegt in Kalifornien. Während des Goldrausches im Jahr 1853 gründete der Einwanderer Levi Strauss in San Francisco sein Textilunternehmen. Gemeinsam mit dem Schneider Jacob Davis erfand der gebürtige Deutsche die kultige, mit Nieten verstärkte Jeans. Eine perfekte, robuste Arbeitshose für die damaligen Goldschürfer. Das Patent dafür wurde am 20. Mai 1873 ausgestellt, mittlerweile verkauft Levi’s bis zu 150 Millionen Kleidungsstücke pro Jahr. Der Mega-Umsatz wird auf über sechs Milliarden Dollar geschätzt!
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