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Rezept der Woche

Schneewittchenschnitten – süßes Märchen am Gaumen

Rezept der Woche
17.06.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu Gast ist wieder Philipp von „Philipp bewegt“ und Tanja „verführt“ ihn zu süßen Gaumenfreuden. Ein weicher Boden, Himbeeren und cremiges Schlagobers. Für den Crunch sorgt ein Butterkeks, als Abschluss für die märchenhafte Schneewittchenschnitte.

Schneewittchenschnitten
Zutaten Für den Teig: 5 Eier, 300g Zucker120ml Rapsöl120 ml Wasser350g Mehl1 Pkg. Vanillezucker1 Pkg. Backpulver
Zutaten für den Belag: Himbeersirup, daraus 500ml Himbeersaft, 500 g Himbeeren (frisch oder TK), 2 Pkg. Vanillepudding, 500ml Schlagobers, 2 Pkg. Oberssteif, 1 Pkg. Butterkekse

Zubereitung: 
Die Eier trennen und das Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. Jetzt den Dotter, Zucker und Vanillezucker zu einer schaumigen Masse rühren und langsam das Wasser und abwechselnd das Öl einrühren. Mehl mit Backpulver versieben und unter den Teig heben. Dann den Eischnee unterheben und die Masse auf ein Backblech mit Backpapier streichen. Den Teig bei 180 °C Heißluft 15-20 Minuten hellbraun backen und danach gut auskühlen lassen.

(Bild: krone.tv)

Jetzt 500ml Himbeersaft (Sirup mit Wasser verdünnt) mit dem Puddingpulver unter ständigem Rühren aufkochen. Die Himbeeren einrühren und alles auskühlen lasen. Dann die Creme mit Himbeerstücken auf den ausgekühlten Boden die Creme aufstreiche. Darauf das Schlagobers streichen und die ganze Form mit ganzen Butterkeksen belegen. Jede Schneewittchenschnitte ist genau ein Butterkeks groß.

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