Aufklärung über Hypo-Millionen im Benko-Umfeld

Millionen-Kredite und das „Chalet N“

Der Landes-Rechnungshof hatte in der Vergangenheit bereits Kredite der Hypo an das Signa-Umfeld in einer Gesamthöhe von knapp 200 Millionen Euro dokumentiert. Ein prominenter Streitpunkt bleibt das Luxus-Anwesen „Chalet N“ in Lech am Arlberg. Hier ist die Landesbank gemäß Grundbuch mit Pfandrechten in der Höhe von rund 20 Millionen Euro abgesichert. Die Anfrage soll nun klären, welche Forderungen in den jeweiligen Insolvenzverfahren tatsächlich angemeldet wurden, wie viel Geld durch die Verwertung von Sicherheiten bereits zurückgeflossen ist und mit welchem Gesamtschaden schlussendlich gerechnet werden muss.