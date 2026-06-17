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Auch Antosch bleibt

Altach verlängert einen wichtigen Mittelfeldmann

Bundesliga
17.06.2026 15:27
Mike Bähre (M.) wird auch in Zukunft für die Altacher jubeln.
Mike Bähre (M.) wird auch in Zukunft für die Altacher jubeln.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Am Freitag erfolgt bei Bundesligist SCR Altach der offizielle Trainingsstart. Bereits davor haben die Vorarlberger wichtige Weichen für die Zukunft stellen können und am Mittwoch gleich zwei Vertragsverlängerungen vermeldet.

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Gute Nachrichten für alle Altach-Fans! Die Rheindörfler dürfen auch in den kommenden zwei Saisonen auf die Dienste von Mittelfeldstrategen Mike Bähre bauen. Der 30-Jährige kam im Jänner 2023 und absolvierte seither 106 Pflichtspiele für den SCRA, in denen ihm acht Tore und sechs Assists gelangen. „Sowohl auf als auch neben dem Platz geht er voran und übernimmt als Führungsspieler die nötige Verantwortung“, weiß Sportdirektor Philipp Netzer um die Qualitäten des Deutschen.

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Klarheit wurde auch im Tor hinter „Einser“ Dejan Stojanovic geschaffen. Der gebürtige Wiener Daniel Antosch, der im Sommer 2025 aus Zypern zu den Rheindörflern gekommen war, verlängerte seinen Vertrag um eine Saison bis Sommer 2026.

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