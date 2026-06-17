Altach verlängert einen wichtigen Mittelfeldmann

Gute Nachrichten für alle Altach-Fans! Die Rheindörfler dürfen auch in den kommenden zwei Saisonen auf die Dienste von Mittelfeldstrategen Mike Bähre bauen. Der 30-Jährige kam im Jänner 2023 und absolvierte seither 106 Pflichtspiele für den SCRA, in denen ihm acht Tore und sechs Assists gelangen. „Sowohl auf als auch neben dem Platz geht er voran und übernimmt als Führungsspieler die nötige Verantwortung“, weiß Sportdirektor Philipp Netzer um die Qualitäten des Deutschen.