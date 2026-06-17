Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstes Training

Neuer Trainer Danny Röhl gab gleich Richtung vor

Sport
17.06.2026 16:00
Danny Röhl (M.) leitete sein erstes Mannschaftstraining. Clement Bischoff (re.) ist wieder ...
Danny Röhl (M.) leitete sein erstes Mannschaftstraining. Clement Bischoff (re.) ist wieder dabei, Aboubacar Camara (hinten) darf sich zeigen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Kolland und Sebastian Steinbichler

Salzburgs neuer Coach Danny Röhl leitete Mittwoch sein erstes Training in Taxham. Der Deutsche machte gleich klar, was er sehen möchte. Einige Kicker fehlten beim ersten Mannschaftstraining aber noch.

0 Kommentare

Schluss mit Urlaub! Mittwoch trommelte Bundesligist Red Bull Salzburg seine Mannen – bis auf die Nationalteamspieler – wieder auf den Rasen zusammen. Insgesamt 21 Spieler nahmen am ersten Mannschaftstraining der Bullen teil. Während die Kicker um 12 Uhr den Rasen in Taxham betreten haben, stieß Salzburgs neuer Trainer Danny Röhl nach dem endgültigen Abschluss zwischen seinem Ex-Klub Glasgow Rangers und den Bullen rund eine Viertelstunde später dazu.

Von Beginn weg machte er klar, was er von seinen neuen Spielern erwartet: Energie, Intensität und Pressing. Auf Englisch und auch ein wenig auf Deutsch erklärte der 37-Jährige die Übungen, die nach rund eineinhalb Stunden zu Ende gingen.

Da fehlten einerseits Mads Bidstrup (wie berichtet vor Wechsel zu Olympique Lyon) und Tim Trummer. Beide wurden für Vertragsgespräche freigestellt. Andererseits spulte das Trio Johannes Moser, Takumu Kawamura und Neuzugang Dominik Schmid am Nebenplatz ein individuelles Training ab.

Trainierte individuell: Neuzugang Dominik Schmid.
Trainierte individuell: Neuzugang Dominik Schmid.(Bild: Andreas Tröster)

Stürmer-Talent dabei
Ebenfalls nicht fit waren Moussa Yeo und Edmund Baidoo, die sich den wenigen Kiebitze am Trainingsgelände nicht zeigten. „Staubsauger“ Soumaila Diabate kommt indes wegen Rückreiseproblemen erst verspätet wieder nach Salzburg.

Dafür darf sich Aboubacar Camara, bisher bei Liefering, zeigen. Der Stürmer aus Burkina Faso wurde in der vergangenen Zweitliga-Saison zum besten Newcomer gewählt. Außerdem trainiert Clement Bischoff nach Suspendierung wieder.

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburgs Kapitän Mads Bidstrup steht vor dem Wechsel zu Lyon. 
Laut Medienbericht
Abschied von Red Bull Salzburgs Kapitän ist fix
16.06.2026
Aus der Schweiz
Salzburg präsentiert nächsten Neuzugang
12.06.2026

Neben ihm waren einige neue Gesichter zu sehen: Athletiktrainer Markus Böker (zuletzt Hannover 96) sowie die Spielanalysten Tristan Steiner und Sascha Lense (beide Rangers). Raphael Duarte, der im März als Co-Trainer andockte, bleibt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
17.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
233.191 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
152.774 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.577 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1507 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1464 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1358 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf