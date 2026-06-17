Neuer Trainer Danny Röhl gab gleich Richtung vor

Schluss mit Urlaub! Mittwoch trommelte Bundesligist Red Bull Salzburg seine Mannen – bis auf die Nationalteamspieler – wieder auf den Rasen zusammen. Insgesamt 21 Spieler nahmen am ersten Mannschaftstraining der Bullen teil. Während die Kicker um 12 Uhr den Rasen in Taxham betreten haben, stieß Salzburgs neuer Trainer Danny Röhl nach dem endgültigen Abschluss zwischen seinem Ex-Klub Glasgow Rangers und den Bullen rund eine Viertelstunde später dazu.