Neuer Trainer Danny Röhl gab gleich Richtung vor

Salzburgs neuer Coach Danny Röhl leitete Mittwoch sein erstes Training in Taxham. Der Deutsche machte gleich klar, was er sehen möchte. Einige Kicker fehlten beim ersten Mannschaftstraining aber noch.
Schluss mit Urlaub! Mittwoch trommelte Bundesligist Red Bull Salzburg seine Mannen – bis auf die Nationalteamspieler – wieder auf den Rasen zusammen. Insgesamt 21 Spieler nahmen am ersten Mannschaftstraining der Bullen teil. Während die Kicker um 12 Uhr den Rasen in Taxham betreten haben, stieß Salzburgs neuer Trainer Danny Röhl nach dem endgültigen Abschluss zwischen seinem Ex-Klub Glasgow Rangers und den Bullen rund eine Viertelstunde später dazu.
Von Beginn weg machte er klar, was er von seinen neuen Spielern erwartet: Energie, Intensität und Pressing. Auf Englisch und auch ein wenig auf Deutsch erklärte der 37-Jährige die Übungen, die nach rund eineinhalb Stunden zu Ende gingen.
Da fehlten einerseits Mads Bidstrup (wie berichtet vor Wechsel zu Olympique Lyon) und Tim Trummer. Beide wurden für Vertragsgespräche freigestellt. Andererseits spulte das Trio Johannes Moser, Takumu Kawamura und Neuzugang Dominik Schmid am Nebenplatz ein individuelles Training ab.
Stürmer-Talent dabei
Ebenfalls nicht fit waren Moussa Yeo und Edmund Baidoo, die sich den wenigen Kiebitze am Trainingsgelände nicht zeigten. „Staubsauger“ Soumaila Diabate kommt indes wegen Rückreiseproblemen erst verspätet wieder nach Salzburg.
Dafür darf sich Aboubacar Camara, bisher bei Liefering, zeigen. Der Stürmer aus Burkina Faso wurde in der vergangenen Zweitliga-Saison zum besten Newcomer gewählt. Außerdem trainiert Clement Bischoff nach Suspendierung wieder.
Neben ihm waren einige neue Gesichter zu sehen: Athletiktrainer Markus Böker (zuletzt Hannover 96) sowie die Spielanalysten Tristan Steiner und Sascha Lense (beide Rangers). Raphael Duarte, der im März als Co-Trainer andockte, bleibt.
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