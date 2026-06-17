Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburgs neuer Coach

Röhl: „Ich stehe für mutige Entscheidungen“

Sport
17.06.2026 16:52
Danny Röhl wurde bei Red Bull Salzburg am Mittwoch vorgestellt.
Danny Röhl wurde bei Red Bull Salzburg am Mittwoch vorgestellt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Kolland
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Kolland

„Erfolgshungrig und fleißig“ – so beschreibt Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann seinen neuen Trainer Danny Röhl. Am Mittwochnachmittag sprach der 37-Jährige erstmals in der Öffentlichkeit über seine neue Aufgabe, die ihn zurück in den Kosmos von Red Bull führt. 

0 Kommentare

Mit freundlicher Miene und einem Handschlag begrüßte Danny Röhl am Mittwochnachmittag die anwesenden Pressevertreter in der Red Bull-Arena. Der 37-Jährige stand der Öffentlichkeit knapp vier Stunden nach Bekanntgabe der Verpflichtung Rede und Antwort.

„In den vergangenen Jahren ist Hunger entstanden“
Der Red Bull-Kosmos ist für ihn keine Unbekannte. Bei RB Leipzig war er in der Vergangenheit bereits neun Jahre in unterschiedlichen Rollen tätig. „Red Bull steht für eine klare Identität und vor allem Salzburg für eine hohe Qualität mit einem hohen Anspruch an Titel“, sagte Röhl, der nach einer regelrechten Titel-Dürre jetzt das Ruder übernimmt. „In den vergangenen Jahren ist wieder viel Hunger entstanden.“ Und genau diesen will der neue starke Mann an der Seitenlinie auch stillen. 

Danny Röhl und Marcus Mann bei der Pressekonferenz.
Danny Röhl und Marcus Mann bei der Pressekonferenz.(Bild: Andreas Tröster)

„Geht darum, Verantwortung zu übernehmen“
„Danny ist erfolgshungrig und fleißig“, sagt Salzburgs Sportboss Marcus Mann zu seinem Neuzugang, der ruhig etwas früher an die Salzach hätte wechseln können. „Aber dann kamen vor einigen Tagen ein paar Kleinigkeiten dazu, die nicht hätten sein müssen“, blickte der 42-Jährige auf etwas zähe Verhandlungen mit Röhls Ex-Arbeitgeber Glasgow Rangers zurück. 

Röhls Blick richtet sich aber ohnehin nur nach vorn. Wichtig sei als Trainer, authentisch zu sein. „Und man muss die Spieler dazu bringen, mit viel Energie zu spielen. Es geht darum, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir jeden Tag mit Energie auf dem Platz stehen“, sagte der gebürtige Zwickauer, der bereits mit Hansi Flick („Er ist immer noch ein enger Vertrauter“), Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick zusammenarbeitete. Der Österreicher habe für viel Leidenschaft gestanden, Österreichs aktueller Teamchef habe Röhl ebenfalls sehr geprägt. 

Lesen Sie auch:
Danny Röhl (M.) leitete sein erstes Mannschaftstraining. Clement Bischoff (re.) ist wieder ...
Erstes Training
Neuer Trainer Danny Röhl gab gleich Richtung vor
17.06.2026

„Geht darum, sich anzupassen“
Apropos prägen: Das will Röhl auch seine Schützlinge. „Ich sehe mich als Trainer, der Spieler begleiten will. Es geht darum, Persönlichkeiten zu entwickeln. Ich habe eine klare Idee, wie wir Fußball spielen lassen wollen, aber es geht auch darum, sich in den richtigen Momenten anzupassen.“ Dann kommt bei Red Bull Salzburg auch eine weitere Eigenschaft Röhls zum Tragen: „Ich stehe für mutige Entscheidungen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
17.06.2026 16:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
233.771 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
152.894 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.672 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1466 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1363 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1360 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf