Röhl: „Ich stehe für mutige Entscheidungen“

„In den vergangenen Jahren ist Hunger entstanden“

Der Red Bull-Kosmos ist für ihn keine Unbekannte. Bei RB Leipzig war er in der Vergangenheit bereits neun Jahre in unterschiedlichen Rollen tätig. „Red Bull steht für eine klare Identität und vor allem Salzburg für eine hohe Qualität mit einem hohen Anspruch an Titel“, sagte Röhl, der nach einer regelrechten Titel-Dürre jetzt das Ruder übernimmt. „In den vergangenen Jahren ist wieder viel Hunger entstanden.“ Und genau diesen will der neue starke Mann an der Seitenlinie auch stillen.