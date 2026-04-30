Lilli Hollein bleibt Generaldirektorin des MAK

Seit 2021 steht Lilli Hollein als Generaldirekrotin an der Spitze des MAK, des Museums für Angewandte Kunst in Wien. Kulturminister Andreas Babler hat ihren Vertrag nun um fünf weitere Jahre verlängert.
Lilli Hollein wurde von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) für weitere fünf Jahre als MAK-Generaldirektorin bestellt. Die Auswahlkommission hatte sich einstimmig dafür ausgesprochen, hieß es in einer Aussendung aus dem Ministerium. Hollein habe mit einem klaren Blick auf die Herausforderungen des MAK und mit kreativen und zukunftsweisenden Ausstellungskonzepten überzeugt.
„Aktivistisch, modern, feministisch“
„Lilli Hollein hat das MAK in den vergangenen fünf Jahren hervorragend geführt und es klar positioniert: Aktivistisch, modern, feministisch setzt sich das MAK mit den großen Fragen unserer Zeit aktiv auseinander“, betonte Babler. „Mit einem vielfältigen programmatischen Spektrum hat sie das MAK zu einem offenen Ort des Austauschs weiterentwickelt, unterschiedliche Publikumsgruppen angesprochen und im Sinne der Diversität erweitert.“
Ihre Wiederbestellung sei eine Anerkennung der intensiven Arbeit des gesamten MAK-Teams, „dieses bedeutende Haus in den vergangenen Jahren noch präsenter zu machen“, wurde Hollein zitiert. Lilli Hollein ist seit September 2021 Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien. Die neue Funktionsperiode startet am 1. September dieses Jahres.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.