Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verlängerung bis 2031

Lilli Hollein bleibt Generaldirektorin des MAK

Kultur
30.04.2026 13:00
Lilli Hollein startet im September 2026 in ihre zweite Amtszeit als Direktorin im MAK.
Lilli Hollein startet im September 2026 in ihre zweite Amtszeit als Direktorin im MAK.(Bild: Sabine Hauswirth/MAK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit 2021 steht Lilli Hollein als Generaldirekrotin an der Spitze des MAK, des Museums für Angewandte Kunst in Wien. Kulturminister Andreas Babler hat ihren Vertrag nun um fünf weitere Jahre verlängert.

0 Kommentare

Lilli Hollein wurde von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) für weitere fünf Jahre als MAK-Generaldirektorin bestellt. Die Auswahlkommission hatte sich einstimmig dafür ausgesprochen, hieß es in einer Aussendung aus dem Ministerium. Hollein habe mit einem klaren Blick auf die Herausforderungen des MAK und mit kreativen und zukunftsweisenden Ausstellungskonzepten überzeugt.

„Aktivistisch, modern, feministisch“
„Lilli Hollein hat das MAK in den vergangenen fünf Jahren hervorragend geführt und es klar positioniert: Aktivistisch, modern, feministisch setzt sich das MAK mit den großen Fragen unserer Zeit aktiv auseinander“, betonte Babler. „Mit einem vielfältigen programmatischen Spektrum hat sie das MAK zu einem offenen Ort des Austauschs weiterentwickelt, unterschiedliche Publikumsgruppen angesprochen und im Sinne der Diversität erweitert.“

Lesen Sie auch:
Prachtvoller Empfang durch den sogenannten „seidenen Mamluken-Teppich“ aus dem frühen 16. ...
Alles neu im MAK
Textile Kostbarkeiten erstrahlen in neuem Gewand
13.04.2026
Werk lag im Keller
Bietergefecht um kopflose Maria Magdalena
29.04.2026
Neues Kunstwerk
Macht Banksy jetzt Statuen? Verblüffung in London
30.04.2026

Ihre Wiederbestellung sei eine Anerkennung der intensiven Arbeit des gesamten MAK-Teams, „dieses bedeutende Haus in den vergangenen Jahren noch präsenter zu machen“, wurde Hollein zitiert. Lilli Hollein ist seit September 2021 Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien. Die neue Funktionsperiode startet am 1. September dieses Jahres.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
30.04.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in 3300 m Tiefe
Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst
Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
187.214 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
167.842 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
121.412 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1405 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1219 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Wirtschaft
Regierung hebt die Steuer auf harten Alkohol an!
546 mal kommentiert
Die Alkoholsteuer auf Whiskey, Gin, Rum &amp; Co. wird um 30 Prozent erhöht. 
Mehr Kultur
Verlängerung bis 2031
Lilli Hollein bleibt Generaldirektorin des MAK
Neues Kunstwerk
Macht Banksy jetzt Statuen? Verblüffung in London
Josefstadt-Abschied
Herbert Föttingers schönes Ende einer großen Zeit
Salzburger Festspiele
Präsidentschaft und Intendanz nun ausgeschrieben
„Krone“-Interview
Madison Beer: „Ruhm kann sehr einsam machen“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf