Bietergefecht um kopflose Maria Magdalena

Nicht nur Maria Magdalena war eine starke Frau. Auch Artemisia Gentileschi (1593-1654) konnte sich in der männlich dominierten Zunft der Maler gehörig durchsetzen. Sie galt lange als eine der ganz wenigen weiblichen Namen der Barockmalerei, war Vorreiterin, die schon zu Lebzeiten geschätzt und gesammelt wurde. Sie war dazu die erste Frau, die in die Florentiner Kunstakademie aufgenommen wurde.