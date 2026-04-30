Herbert Föttingers schönes Ende einer großen Zeit

Da geht schon etwas Großes zu Ende, der überstrapazierte Begriff „Ära“ ist nicht zu hoch gegriffen. Im Gegenteil hat Herbert Föttinger in seinen 20 Direktionsjahren beherzt an der Theatergeschichte gerüttelt. Wie vor ihm Claus Peymann die Elite der österreichischen Gegenwartsdramatik an die Burg überredete, band Föttinger die nächste Generation an die Josefstadt.