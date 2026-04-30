Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Josefstadt-Abschied

Herbert Föttingers schönes Ende einer großen Zeit

Kultur
30.04.2026 10:13
Wie schon als Bernhards Theatermacher bringt Herbert Föttinger als Lorenz Da Ponte Größenwahn ...
Wie schon als Bernhards Theatermacher bringt Herbert Föttinger als Lorenz Da Ponte Größenwahn und Selbstironie wieder brillant in die Schwebe.(Bild: Theater in der Josefstadt/ Moritz Schell)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Eine Ära ist vorbei: Herbert Föttinger scheidet mit der Uraufführung von Peter Turrinis „Was für ein schönes Ende“ nach 20 Jahren aus der Direktion der Josefstadt.

0 Kommentare

Da geht schon etwas Großes zu Ende, der überstrapazierte Begriff „Ära“ ist nicht zu hoch gegriffen. Im Gegenteil hat Herbert Föttinger in seinen 20 Direktionsjahren beherzt an der Theatergeschichte gerüttelt. Wie vor ihm Claus Peymann die Elite der österreichischen Gegenwartsdramatik an die Burg überredete, band Föttinger die nächste Generation an die Josefstadt.

Nur Peter Turrini blieb es vorbehalten, beide Direktionen zu prägen. Föttinger begann 2006 mit „Mein Nestroy“ und verabschiedet sich jetzt, neun Turrini-Uraufführungen später, als sein eigener Hauptdarsteller mit der Rehabilitation eines Misserfolgs: Die Tragikomödie „Da Ponte in Santa Fé“ geriet dem Uraufführungsregisseur Peymann zum Bleigewicht des Salzburger Festspielsommers 2002.

Freundliches Künstlerkammerspiel
Zu preußisch, zu protestantisch, zu monumental präsentierte sich die (authentische) Geschichte des jüdisch-italienischen Mozart-Librettisten, der vor seinem zweifelhaften Lebenswandel als Whiskyverkäufer in die USA flüchtete. Den Genialitätsanteil an „Don Giovanni“, „Figaro“ und „Così fan tutte“ hat er bis zuletzt für sich reklamiert.

Lesen Sie auch:
Herbert Föttinger als Lorenzo Da Ponte mit Maria Köstlinger (re.) und Juliette Larat 
Turrini-Uraufführung
„Was für ein schönes Ende“ für den Theaterdirektor
28.04.2026
Kultur-Sparkurs droht
Trotz Erfolgen: Dunkle Wolken über dem Burgtheater
27.04.2026

Das Malheur ist jetzt, unter neuem Titel, in gutem Sinn nicht wiederzuerkennen: Ein scharfkantiges, sarkastisches, aber Turrini-obligat auch menschenfreundliches Künstlerkammerspiel erfreut da, das dem scheidenden Direktor auf den Leib geschrieben ist. Und wie schon als Bernhards Theatermacher bringt Föttinger Größenwahn und Selbstironie wieder brillant in die Schwebe.

Handwerkliche Präzision
Der Regisseur Janusz Kica, der handwerkliche Präzision mit Schauspieleraffinität vereint, ist der richtige Dompteur für diese Fulminanznummer. Auch über den schmächtig geratenen Nebenrollen liegt der Abschiedsschmerz. Die Aura und den Charme der Doyenne Marianne Nentwich wird man so ungern vermissen wie den herben Zauber der jungen Juliette Larat, den kauzigen Johannes Seilern und den verlässlichen Lubisa Lupo Grujcic.

Aber immerhin bleiben Maria Köstlinger, Raphael von Bargen, Marcello de Nardo, Alexander Strömer und hoffentlich Félix Kama. Also: Die feine Aufführung in Scharen zu bejubeln, ist Publikumspflicht. Der neuen Direktion großzügig Kredit einzuräumen, ebenfalls.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
30.04.2026 10:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in 3300 m Tiefe
Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst
Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
184.276 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
164.932 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
120.835 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1333 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1220 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
992 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Mehr Kultur
Josefstadt-Abschied
Herbert Föttingers schönes Ende einer großen Zeit
„Krone“-Interview
Madison Beer: „Ruhm kann sehr einsam machen“
Ausstellung
Bernhard-Kosmos mit Chatbot & Städtebeschimpfung
Grazer Rathaus
Ausstellung zeigt Originalbilder aus Tschernobyl
Werk lag im Keller
Bietergefecht um kopflose Maria Magdalena
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf