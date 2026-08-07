Kleinkind bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Ein Kleinkind ist Donnerstagnachmittag bei einem Sturz aus rund vier Metern Höhe in St. Pölten schwer verletzt worden. Das 22 Monate alte Mädchen hatte sich an den Insektenschutz eines geöffneten Fensters im ersten Stock gelehnt und fiel auf das Kopfsteinpflaster vor einem Einfamilienhaus.