Kleinkind bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Schrecklicher Unfall in der Landeshauptstadt St. Pölten! Ein 22 Monate altes Mäderl stürzte – weil das Insektenschutzgitter nachgegeben hat – aus dem ersten Stock in die Tiefe.
Ein Kleinkind ist Donnerstagnachmittag bei einem Sturz aus rund vier Metern Höhe in St. Pölten schwer verletzt worden. Das 22 Monate alte Mädchen hatte sich an den Insektenschutz eines geöffneten Fensters im ersten Stock gelehnt und fiel auf das Kopfsteinpflaster vor einem Einfamilienhaus.
Oma und Familie geschockt
Das Team von „Christophorus 2“ flog die Schwerverletzte in die Klinik Donaustadt nach Wien. Das Mädchen hatte sich laut Polizei mit einem Geschwisterkind in der Obhut der Großmutter befunden.
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