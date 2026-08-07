Mann (37) gesteht Brandstiftung in den USA

Feuer seien „mächtig und schön“, sagte der Vorbestrafte. Dinge, die Feuer ausgesetzt seien, erlebten „eine Art Wiedergeburt“, zitierte der Sender CNN aus Gerichtsdokumenten. Zunächst bestritt der Mann die Brandstiftung noch, dann schilderte er die Planung und Durchführung im Detail. So habe er für das Old Trails Feuer einen trockenen, windigen und heißen Tag abgewartet, sagte der 37-Jährige, der auch über persönliche Schwierigkeiten sprach.