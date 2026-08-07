Thiem überrascht ÖFB-Legionäre im Trainingslager

Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem hat dem deutschen Bundesliga-Klub RB Leipzig im Trainingslager in Saalfelden einen Besuch abgestattet. Eine schöne Überraschung auch für die ÖFB-Legionäre Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald.
Am Freitag endet das Trainingslager der Leipziger in Saalfelden – doch am Donnerstagabend schaute noch ein spezieller Gast vorbei. Österreichs ehemaliger Tennis-Star Dominic Thiem ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, dem Team einen Besuch abzustatten.
Thiem hielt einen Vortrag
Zunächst schaute der 32-Jährige auf dem Rasen vorbei und begrüßte dort auch seine zwei Landsmänner Baumgartner und Seiwald. Anschließend absolvierte er mit Maarten Vandevoordt, Maxime Esteve und Seiwald eine Tennis-Fußball-Challenge, wie „Bild“ berichtet.
„Die Generation mit Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und dir war unglaublich. Ich bin ein großer Fan von dir“, zeigte sich Esteve dabei begeistert. Vor der gesamten Mannschaft hielt Thiem schließlich noch einen Motivationsvortrag über das Thema „Höhen und Tiefen in der Karriere.“
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