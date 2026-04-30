„Immer wieder diese Frauen“: Kentern am Wörthersee

Am Ende hat die Konstellation perfekt gepasst. „Wir hatten alle sehr viel Spaß, und die Mädels haben ihre Sache wirklich toll gemacht. Auch wenn es für einige das erste Mal war, dass sie vor der Kamera gestanden sind. Nochmals ein großes Dankeschöne an alle Auch – vor allem auch für den Aufwand, den alle in kauf genommen haben!“