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Lauser-Musik-Video

„Immer wieder diese Frauen“: Kentern am Wörthersee

Kärnten
30.04.2026 11:00
Die sechs Hauptdarstellerinnen und die Lauser beim sommerlichen Videodreh am Wörthersee.
Die sechs Hauptdarstellerinnen und die Lauser beim sommerlichen Videodreh am Wörthersee.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Gemeinsam mit der „Krone“ begaben sich die Lauser für ihr neues Musikvideo auf Frauensuche. Das Ergebnis des spaßigen Drehs am Wörthersee kann sich sehen lassen! Auch wenn die Musiker samt ihren Kilts beinahe im kühlen Nass gelandet wären.

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Nicht „nur“ die auserkorenen Darstellerinnen sind bekennende Lauser-Fans – offensichtlich auch der Wettergott. Denn pünktlich zum Musikvideo-Dreh jüngst am Wörthersee herrschte Sommerstimmung pur. „Mit so vielen Bewerberinnen haben wir nicht gerechnet. Es ist uns schwer gefallen, eine Auswahl zu treffen“, so Oberlauser Andi Hinker.

Annäherung per Tretboot – zumindest die Lauser hatten Angst vorm Kentern.
Annäherung per Tretboot – zumindest die Lauser hatten Angst vorm Kentern.(Bild: Sepp Pail)
Beim Videodreh am Wörthersee stand der Spaß jedenfalls im Vordergrund.
Beim Videodreh am Wörthersee stand der Spaß jedenfalls im Vordergrund.(Bild: Sepp Pail)
Die Lauser hatten bei ihrer Frauensuche für ihr neues Musikvideo die Qual der Wahl.
Die Lauser hatten bei ihrer Frauensuche für ihr neues Musikvideo die Qual der Wahl.(Bild: Sepp Pail)

Am Ende hat die Konstellation perfekt gepasst. „Wir hatten alle sehr viel Spaß, und die Mädels haben ihre Sache wirklich toll gemacht. Auch wenn es für einige das erste Mal war, dass sie vor der Kamera gestanden sind. Nochmals ein großes Dankeschöne an alle Auch – vor allem auch für den Aufwand, den alle in kauf genommen haben!“

Zitat Icon

Bei der Tretbootszene sind wir wortwörtlich ans Limit gegangen. Bei den Mädels bestand ja keine Gefahr – aber wir sechs auf einem Boot. Es bestand Kentergefahr!

so Oberlauser Andi Hinker

Weite Anreisen für die Lauser
Denn neben zwei Kärntnerinnen waren die weiteren vier „Videostars“ extra aus der Steiermark, aus Niederösterreich und (die amtierende Miss Regensburg) sogar aus Bayern angereist. „Unser neues Lied ,Immer wieder diese Frauen’ ist eine liebevolle Verneigung vor der Damenwelt: Denn hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau.“ Offiziell zu hören ist der neue Lauser-Hit ab 8. Mai. Am selben Tag geht auch das Musik-Video ab 18 Uhr auf YouTube online.

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