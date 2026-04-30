Humbert-Fink-Preis für einen Mann mit Haltung

„Er arbeitete mit Herzblut und Kompetenz und hat uns ein reiches Erbe an Schriften hinterlassen“, zeigt sich der Klagenfurter Kulturamtsleiter Alexander Gerdanovits dankbar. Die Trophäe, die als Zeichen für den Humbert-Fink-Preis an Bertram Karl Steiner überreicht wurde, nimmt natürlich Bezug auf den Namensgeber der Würdigung: Ein Olivenzweig, der aus altem Olivenholz zu wachsen scheint, gestaltet von Brandy Brandstätter, erinnert an Finks erste Heimat, an Süditalien, an Geschichten, die er über Olivenbäume und Rodungen geschrieben hat – und der Olivenzweig ist auch im Hof bei der Klagenfurter Stadtgalerie zu finden; im Humbert-Fink-Hof.