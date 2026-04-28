Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Turrini-Uraufführung

„Was für ein schönes Ende“ für den Theaterdirektor

Kultur
28.04.2026 18:00
Herbert Föttinger als Lorenzo Da Ponte mit Maria Köstlinger (re.) und Juliette Larat
Herbert Föttinger als Lorenzo Da Ponte mit Maria Köstlinger (re.) und Juliette Larat(Bild: Theater in der Josefstadt/Moritz Schell)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Direktor Herbert Föttinger verabschiedet sich am Mittwoch mit einer Uraufführung vom Theater in der Josefstadt. Er spielt selbst die Hauptrolle in Peter Turrinis „Was für ein schönes Ende“.

0 Kommentare

Es war ein Leben zwischen hellem Licht und großer Dunkelheit. Ein Leben, das 1749 im jüdischen Ghetto Venedigs begann, seinen Höhepunkt am Wiener Hof als bejubelter Dichter fand und 1838 im fatalen Scheitern als herumtingelnder Brandyverkäufer in den USA endete.

Der wechselhafte Lebenslauf von Lorenzo Da Ponte beschäftigt Schriftsteller Peter Turrini seit vielen Jahrzehnten. Bereits vor 20 Jahren hat er dieses Dasein „zwischen Erhabenheit und Lächerlichkeit“ in ein Drama verpackt. Nun hat er den Stoff für das Theater in der Josefstadt in eine Neufassung gegossen, bei der die Beziehung Da Pontes zu seiner Frau Nancy Krahl in den Mittelpunkt gerückt wird.

Kongenialer Mozart-Librettist

„Was für ein schönes Ende“ in der Regie von Janusz Kica trägt den Abschied nicht nur im Titel. Die Uraufführung am 29. April ist die letzte Premiere in der Ära Föttinger, in der sich der scheidende Direktor selbst in der Rolle des kongenialen Mozart-Librettisten besetzt hat. An seiner Seite Maria Köstlinger als Da Pontes Frau Nancy Krahl. Dazu sind Josefstadt-Lieblinge wie Raphael von Bargen und Marcello De Nardo in dieser Abschiedsproduktion zu sehen, auch Doyenne Marianne Nentwich gibt sich die Ehre.

Lesen Sie auch:
Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann blickt mit Freude in seine vierte und mit Sorge in seine ...
Kultur-Sparkurs droht
Trotz Erfolgen: Dunkle Wolken über dem Burgtheater
27.04.2026
Theater der Jugend
Stefano Bernardin: „Das ist keine Hitler-Parodie!“
16.04.2026

 Dass Föttinger für sein Finale eine Turrini-Uraufführung gewählt hat, ist nur allzu konsequent, war der aus Kärnten stammende Schriftsteller in den vergangenen Jahren doch quasi der Haus-Dramatiker der Josefstadt. Auch bestand ein Drittel der insgesamt 288 Produktionen der 20 Jahre dauernden Föttinger-Direktion in Ur- und Erstaufführungen.

Das Leben als komische Katastrophe
Der Stoff selbst birgt jedenfalls genug Dramatik für ein furioses Finale. Allzu düster dürfte es dennoch nicht zugehen, wie Peter Turrini im Vorfeld der Premiere verriet: „Mein Motto, dass dieses Leben eine komische Katastrophe sei, gilt auch für mein dramatisches Tun: Ich hoffe, dass Sie, geschätztes Theaterpublikum, bei diesem sehr ernsten Stück einiges zum Lachen haben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
28.04.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in 3300 m Tiefe
Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst
Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
127.611 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
112.329 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.186 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1615 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1449 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1417 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Mehr Kultur
Turrini-Uraufführung
„Was für ein schönes Ende“ für den Theaterdirektor
„Krone“-Interview
Remote Bondage: „Punkig, politisch und direkt“
Kultur-Sparkurs droht
Trotz Erfolgen: Dunkle Wolken über dem Burgtheater
Jahres-Schwerpunkt
Grazer Forum Stadtpark wird zur Insel der Einsamen
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
Eine Oper über Liebe, Schuld und Selbstaufgabe
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf