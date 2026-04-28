„Was für ein schönes Ende“ für den Theaterdirektor

„Was für ein schönes Ende“ in der Regie von Janusz Kica trägt den Abschied nicht nur im Titel. Die Uraufführung am 29. April ist die letzte Premiere in der Ära Föttinger, in der sich der scheidende Direktor selbst in der Rolle des kongenialen Mozart-Librettisten besetzt hat. An seiner Seite Maria Köstlinger als Da Pontes Frau Nancy Krahl. Dazu sind Josefstadt-Lieblinge wie Raphael von Bargen und Marcello De Nardo in dieser Abschiedsproduktion zu sehen, auch Doyenne Marianne Nentwich gibt sich die Ehre.