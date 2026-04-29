Ausstellung zeigt Originalbilder aus Tschernobyl

Fotos aus Tschernobyl von 1986 bis 2022

Im Grazer Rathaus präsentiert die Kulturvermittlung Steiermark aktuell zwei Ausstellungen, die sich mit Tschernobyl auseinandersetzen. In der Fotogalerie wagt man den historischen Rückblick mit Oleg Veklenkos Aufnahmen aus dem Jahr 1986. Er zeigt die Arbeit der „Liquidatoren“, die damals mit völlig unzureichender Schutzkleidung die ersten Aufräumarbeiten ausführten. Sie wurden zu „Helden ohne Ruhm“, zu Märtyrern eines Systems, in dem Geheimhaltung oberste Maxime war.