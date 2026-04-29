Ausstellung zeigt Originalbilder aus Tschernobyl

In der Foto- und in der Jugendgalerie im Grazer Rathaus präsentiert die Kulturvermittlung Steiermark zwei Ausstellungen zum 40. Jahrestag des Super-GAUs von Tschernobyl. Zu sehen sind Originalbilder von 1986, aber auch Plakate von jungen Künstlern und Designern aus der ganzen Welt.
Am 26. April 1986 passierte etwas, was man bis dahin für unmöglich gehalten hatte. Der Reaktor 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl explodierte und brachte Tod und Vernichtung über sein näheres Umfeld sowie Verstrahlung und Verunsicherung auch in unsere Breiten.
Das Trauma, das dieser nicht mehr zu beherrschende Nuklearunfall ausgelöst hat, wirkt bis heute nach. Nicht nur in der Ukraine, in der das Kernkraftwerk (das damals freilich noch zur UdSSR gehörte) liegt, sondern in ganz Europa.
Fotos aus Tschernobyl von 1986 bis 2022
Im Grazer Rathaus präsentiert die Kulturvermittlung Steiermark aktuell zwei Ausstellungen, die sich mit Tschernobyl auseinandersetzen. In der Fotogalerie wagt man den historischen Rückblick mit Oleg Veklenkos Aufnahmen aus dem Jahr 1986. Er zeigt die Arbeit der „Liquidatoren“, die damals mit völlig unzureichender Schutzkleidung die ersten Aufräumarbeiten ausführten. Sie wurden zu „Helden ohne Ruhm“, zu Märtyrern eines Systems, in dem Geheimhaltung oberste Maxime war.
Zu sehen sind aber auch die Schicksale der Menschen, die nicht nur einmal zwangsumgesiedelt wurden, beziehungsweise die Reparaturarbeiten nach dem russischen Angriff auf den Sarkophag des Atomkraftwerks im Jahr 2022.
Posterwettbewerb als Mahnung
Die Jugendgalerie stellt 40 ausgewählte Beispiele der Internationalen Poster Triennale „4th Block“ vor. In „Nuclear Scar“ zeigen Kunststudenten und Designer das Trauma und die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl. Ihre Plakate sind zugleich eine Mahnung zu Verantwortung, zu einem bewussteren Umgang mit unserer Umwelt und zur Verhinderung zukünftiger nuklearer Katastrophen.
Die Ausstellungen, die bis Ende Mai laufen, wurden in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Kuratoren Nadiia Velychko, Ilya Pavlov, Mariia Norazian und Oleg Veklenko realisiert.
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