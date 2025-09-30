Hai will keinen Tracker und beißt Forscher in Kopf

Durch den Angriff wurde demnach auch Hoyos‘ Sauerstoffschlauch beschädigt: Der blutüberströmte Wissenschafter musste ohne Luftzufuhr an die Oberfläche schwimmen, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein Assistent habe den Hai verscheucht, damit er nicht vom Blut angelockt wird, erzählte Serenderos. Da es auf der Kokos-Insel keinen Hubschrauberlandeplatz gebe, habe Hoyos die rund 500 Kilometer bis zur Küste per Schiff zurücklegen müssen.