Endspurt für „Timmy“: Buckelwal kurz vor Dänemark!

Doch kurz ein Sprung zurück: Was war am Dienstag passiert? Das Tier, das sich wochenlang vor der Ostseeinsel Poel aufgehalten hatte, schwamm am Nachmittag in einen bereitgestellten Frachtkahn. Dort wurde es von Helfern in eine sogenannte Barge hineingeleitet. Am Abend wurde der Kahn mit dem Wal an Bord schließlich aus der Wismarer Bucht hinausgezogen, um ihn zurück ins offene Meer zu bringen. Über die Nacht gab es keine besonderen Vorkommnisse – der Wal wurde langsam aus der Bucht gefahren.