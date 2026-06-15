Fördergeld für Lehrstellen bleibt – mit Ausnahmen

Kleine Betriebe werden entlastet

Für die Betriebe gibt es ab Juli eine Anpassung. Um kleinere Lehrbetriebe, die oft nur einen Lehrling beschäftigen, zu entlasten, beträgt die Basisförderung pro Lehrbetrieb und Kalenderjahr weiterhin 100 Prozent der Berechnungsgrundlage. Für jede weitere auszahlbare Basisförderung, deren Lehrjahr am 1. Juli geendet hat, beträgt die Förderhöhe aber nur noch 75 Prozent der bisherigen Berechnungsgrundlage.