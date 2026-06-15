Fördergeld für Lehrstellen bleibt – mit Ausnahmen

In wirtschaftlich schwierigen Situationen können viele Betriebe keine Lehrlinge aufnehmen, sagt die WKO. Die Finanzierung sei zwar gesichert, aber: zumindest in NÖ sind die Lehranfänger zuletzt gesunken.
Gute und schlechte Nachrichten für Betriebe, die Lehrlinge ausbilden: Die befürchteten Einschnitte bei der betrieblichen Lehrstellenförderung konnten abgewendet und deren weitere Finanzierung sichergestellt werden. „Ein wichtiges Signal, insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Unsere Ausbildungsbetriebe brauchen Planungssicherheit, denn wer bei der Ausbildung spart, spart an der Zukunft“, sagt der Präsident der Wirtschaftskammer in Niederösterreich, Wolfgang Ecker, dazu.
Im weiten Land selbst begannen in den vergangenen Jahren jährlich weniger junge Menschen eine Lehre. Nach dem Rückgang im Jahr 2025 sind es auch im Frühjahr 2026 wieder um 255 Lehrlinge weniger als noch 12 Monate zuvor. Insgesamt 4052 bilden niederösterreichische Betriebe momentan Lehrlinge aus.
Kleine Betriebe werden entlastet
Für die Betriebe gibt es ab Juli eine Anpassung. Um kleinere Lehrbetriebe, die oft nur einen Lehrling beschäftigen, zu entlasten, beträgt die Basisförderung pro Lehrbetrieb und Kalenderjahr weiterhin 100 Prozent der Berechnungsgrundlage. Für jede weitere auszahlbare Basisförderung, deren Lehrjahr am 1. Juli geendet hat, beträgt die Förderhöhe aber nur noch 75 Prozent der bisherigen Berechnungsgrundlage.
„Gerade diese Betriebe bilden das Rückgrat der dualen Ausbildung in Österreich“, betont Ecker. Die Bundesregierung investiert indes weiterhin 280 Millionen Euro jährlich in die Lehrlingsförderung. Ab 2029 soll das Budget – so die WKO – auf 285 Millionen Euro steigen.
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