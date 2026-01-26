Jetzt soll Kneissl Staatsbürgerschaft verlieren

Aberkennungsantrag in Vorbereitung

Wie die NEOS der „Krone“ erklärten, soll der pinke Europasprecher Dominik Oberhofer derzeit juristisch eine umfassende Sachverhaltsdarstellung verfassen, die dem Vernehmen nach zeitnah eingebracht werden und in einer Aberkennung der Staatsbürgerschaft münden soll. „Als Liberaler bin ich zutiefst überzeugt, dass unsere Meinungsfreiheit auch die Entgleisungen der Ex-FPÖ-Politikerin und FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl aushalten muss. Dennoch stellt sich die Frage, warum Kneissl weiterhin prominent als ,Ex-Außenministerin Österreichs‘ auftritt, wenn sie unser Land so offensichtlich verachtet und hasst“, erklärt NEOS-Klubobmann Yannick Shetty.