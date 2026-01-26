Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach den Putin-Eklats

Jetzt soll Kneissl Staatsbürgerschaft verlieren

Innenpolitik
26.01.2026 17:30
Kneissl tanzte auf ihrer Hochzeit mit Putin – und beleidigte aus Russland jüngst merhfach ihre ...
Kneissl tanzte auf ihrer Hochzeit mit Putin – und beleidigte aus Russland jüngst merhfach ihre alte Heimat Österreich.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Knalleffekt um die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl: Ihre vielen verbalen Entgleisungen – sie verglich Österreicher jüngst ja erst mit Hyänen – könnten nun ein Nachspiel haben. Die NEOS fordern Konsequenzen und leiten ein Aberkennungsverfahren ihrer rot-weiß-roten Staatsbürgerschaft in die Wege.

0 Kommentare

„Wenn ich etwas vermisse aus Europa, dann Frankreich, nicht Österreich. In Frankreich waren die Menschen menschlich, in Österreich Hyänen“, meinte Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneissl jüngst wie berichtet auf YouTube. Es war nicht die erste kritische Kneissl-Aussage in Richtung ihrer alten Heimat Österreich. Nun könnten die vielen verbalen Entgleisungen der mittlerweile in Russland lebenden Ex-Ministerin aber konkrete Konsequenzen haben.

Aberkennungsantrag in Vorbereitung
Wie die NEOS der „Krone“ erklärten, soll der pinke Europasprecher Dominik Oberhofer derzeit juristisch eine umfassende Sachverhaltsdarstellung verfassen, die dem Vernehmen nach zeitnah eingebracht werden und in einer Aberkennung der Staatsbürgerschaft münden soll. „Als Liberaler bin ich zutiefst überzeugt, dass unsere Meinungsfreiheit auch die Entgleisungen der Ex-FPÖ-Politikerin und FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl aushalten muss. Dennoch stellt sich die Frage, warum Kneissl weiterhin prominent als ,Ex-Außenministerin Österreichs‘ auftritt, wenn sie unser Land so offensichtlich verachtet und hasst“, erklärt NEOS-Klubobmann Yannick Shetty. 

Lesen Sie auch:
Karin Kneissl war Außemninisterin in der türkis-blauen Regierung Kurz I. Das Bild entstand auf ...
„Krone“-Kommentar
Warum wird Frau Kneissl nicht einfach Russin?
24.01.2026
Kneissl liefert Eklat
Ex-Ministerin vergleicht Österreicher mit „Hyänen“
23.01.2026
Nach Drohnenattacke
Kneissl zur „Krone“: „Bin immer noch am Leben“
08.09.2025

Er gehe davon aus, dass vor allem ihr Propaganda-Geschäftsmodell ein rechtliches Nachspiel für ihre österreichische Staatsbürgerschaft haben werde. „Im Dienste Putins, etwa im Russischen Wirtschaftsinstitut oder als Kolumnistin auf dem in Österreich verbotenen Sender RT, verbreitet Kneissl sinnbildlich nur eine Botschaft: Österreich sei der Vorhof zur Hölle, Putins Russland der Garten Eden. Wer glaubt, dass diese Auftritte ehrenamtlich und aus reiner Nächstenliebe erfolgen, glaubt auch an Väterchen Frost.“

Reicht ihr Verhalten für die Aberkennung aus?
Die Rechtslage scheint in diesem Fall jedenfalls klar zu sein: Wenn eine Österreicherin für einen fremden Staat arbeitet und dabei das Ansehen Österreichs schädigt, wird die Staatsbürgerschaft von den Behörden aberkannt. Aufgrund ihrer augenscheinlichen Tätigkeit für diverse Putin-Trollfabriken halten Experten die Grundlage für die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft für gegeben.

Zitat Icon

Der stets polternde Herbert Kickl ist plötzlich kleinlaut, wenn es um die Hass-Attacken auf Österreich seiner ehemaligen Kollegin geht. 

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty

Bild: Zwefo

NEOS wollen Russland-U-Ausschuss
Zudem fordern die NEOS bereits seit Jahren umfassende parlamentarische Aufklärung zu den BVT-Vorgängen im Rahmen eines parlamentarischen Russland-U-Ausschusses. „Die aktuellen Eskapaden der Ex-FPÖ-Außenministerin sowie die anlaufenden Strafverfahren gegen den mutmaßlichen russischen Spion Egisto Ott sowie Ex-Generalsekretär Peterlik, der mutmaßlich mit dem Aufbau eines eigenen Geheimdienstes unter Kneissl beauftragt wurde, lassen diese Forderung aktueller denn je erscheinen“, so Shetty abschließend. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
Ungarn will nun klagen
EU-Verzicht auf Russland-Gas endgültig beschlossen
Nach den Putin-Eklats
Jetzt soll Kneissl Staatsbürgerschaft verlieren
Von Armee geborgen
Letzte tote Hamas-Geisel wieder zurück in Israel
Rücktrittsforderungen
Ungarn-Minister zu Roma: „Sollen Toiletten putzen“
Horror-Indoktrinierung
Russischen Kindern wird das Töten eingehämmert
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine