Video: So ließ sich Ludwig von „Klitschko“ narren

„Klitschko“: Ich danke Ihnen sehr herzlich und bin sehr froh, dass Sie unsere Bürger weiterhin unterstützen wollen. Wie viele Flüchtlinge sind Ihrer Einschätzung nach gerade in Wien?

Ludwig: Es sind meiner Einschätzung nach zirka 70.000 aus der Ukraine in Österreich und 30.000 in Wien. Es ist sehr interessant, dass sich unsere Staaten aus historischer Sicht sehr nah sind. Die Ukrainer und die Österreicher eint eine gemeinsame Geschichte.



„Klitschko“: Aber ich denke, dass bei euch [in Österreich] auch viele Putin unterstützen und sich in Österreich verstecken. Sie haben nichts gegen Putins Regime, sie sind sogar dafür. Das ist ein Problem.

Ludwig: Ja, es gibt einige mit großen Autos und Häusern, aber es sind nicht sehr viele. Es sind reiche Leute, aber von ihnen gibt es nicht so viele in Wien.



„Klitschko“: Ich denke, dass man sie finden und ihnen die Immobilien wegnehmen muss. Die Immobilien sollten dann die Ukrainer bekommen. Das ist die richtige Einstellung - das ganze Geld den Ukrainern zu geben.

Ludwig: Das ist ein großes Problem nicht nur für Wien, sondern für die gesamte Europäische Union. Diesbezüglich ist die Europäische Kommission aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen.



„Klitschko“: Vielleicht sind Sie also ein prorussischer Bürgermeister? Kennen Sie Bandera [ukrainischer Nationalist]? Vielleicht wäre es besser, ein Festival zu Ehren Banderas zu veranstalten und den Russen zu zeigen, wer Sie in Wahrheit sind. Das könnte man in der Wiener Staatsoper machen.

Ludwig: Bandera???

„Klitschko“: Bandera.



Ludwig: Wir haben in den letzten Wochen viele Festivals und Konzerte veranstaltet, u. a. auch im Rathaus, eine Ausstellung österreichischer und ukrainischer Künstler. Diese Veranstaltungen haben Hunderttausende Leute besucht und damit ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zum Ausdruck gebracht. Also, was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass ich ein Bürgermeister von Putin und Russland bin? Ich verstehe die Frage nicht.



Ludwig: Wir verteidigen Putins Regime nicht. Unser Rathaus schmückt die ukrainische Flagge. Ein Bürgermeister hat nicht die Möglichkeit, Oligarchen ihre Immobilien wegzunehmen. Wir haben der Ukraine 0,5 Millionen Euro geschickt. Wir können der ukrainischen Armee kein Geld oder Waffen schicken, da wir ein neutrales Land sind, daher ist das nicht möglich.

„Klitschko“: Ich sehe kein Geld, ich sehe kein Geld. Wir brauchen unbedingt sofort Geld.



