Darum rächten sich Genossen an Wiener Stadträtin

Klein, quirlig und voller Energie – für 108 Euro das Stück, entspricht Sicherheitsnorm EN71. Barbara Novak setzt ihr berühmtes Teflon-Lächeln auf, als ihr auf der Bühne des Landesparteitags vergangenen Samstag von der Gewerkschaft „Ronja“ überreicht wird. „Ronja“ ist eine Puppe und wird Käufern so beschrieben: „Das Mädchen ist ein kleiner Wirbelwind mit wilder Frisur und aufbrausendem Temperament.“ Genosse Robert Wurm, der sich an diesem Tag wie ein Andy Borg des SPÖ-Stadls fühlt, verschenkt die Puppe mit den Worten: „Die passt auf dich auf, da kann dir nichts passieren.“