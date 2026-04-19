Besitzer verzweifelt: Wo sind „Lucy“ und „Scandy“?

Zwei Hunde, zwei Schicksale – und doch dieselbe quälende Ungewissheit. Denn sowohl „Lucy“ als auch „Scandy“ sind verschwunden. Für entscheidende Hinweise gibt es in beiden Fällen vierstellige Beträge.
„Krone“-Leser kennen die Geschichte von „Lucy“ bereits: Die Malteser-Hündin verschwand Anfang April in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten vor der Haustüre. Ein Nachbar hatte beobachtet, wie eine junge Frau in einem weißen Auto stehen blieb und den kleinen Vierbeiner mitnahm. 1000 Euro hat der Besitzer als Finderprämie ausgelobt, die „Krone“-Tierecke erhöht um weitere 5000 Euro.
Was mit „Scandy“ passiert ist, darüber rätselt Frauchen Gabriela Reinwart. Denn die drei Jahre alte Hündin war Ende Jänner aus dem Garten in Ronthal im Bezirk Krems durch ein angelehntes Tor ausgebüxt. „Wir haben mit Suchhunden und Drohnen die Region abgesucht“, schildert Reinwart. Doch vergebens. „Ich möchte nur wissen, was mit ihr passiert ist. Selbst wenn sie überfahren oder erschossen wurde. Alles ist besser als die Ungewissheit“, so Reinwart, die auch 1000 Euro für Hinweise ausgelobt hat.
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