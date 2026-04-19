Besitzer verzweifelt: Wo sind „Lucy“ und „Scandy“?

Was mit „Scandy“ passiert ist, darüber rätselt Frauchen Gabriela Reinwart. Denn die drei Jahre alte Hündin war Ende Jänner aus dem Garten in Ronthal im Bezirk Krems durch ein angelehntes Tor ausgebüxt. „Wir haben mit Suchhunden und Drohnen die Region abgesucht“, schildert Reinwart. Doch vergebens. „Ich möchte nur wissen, was mit ihr passiert ist. Selbst wenn sie überfahren oder erschossen wurde. Alles ist besser als die Ungewissheit“, so Reinwart, die auch 1000 Euro für Hinweise ausgelobt hat.