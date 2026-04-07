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Wurde Hündin entführt?

Zeuge: Frau packte „Lucy“ einfach in ihr Auto ein

Niederösterreich
07.04.2026 18:00
Hinweise auf die vermisste Malteserhündin „Lucy“ sind unter 0660/3812674 erbeten.
Hinweise auf die vermisste Malteserhündin „Lucy“ sind unter 0660/3812674 erbeten.(Bild: zVg)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Thomas Werth
Von Mark Perry und Thomas Werth

Verzweifelt sucht ein Herrchen aus Wilhelmsburg (NÖ) seine geliebte Vierbeinerin! Eine junge Unbekannte war mit der zutraulichen „Lucy“ davongebraust. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt: Hat die Täterin womöglich in guter Absicht das kurz alleine gelassene Tier nur retten wollen? 

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„Sie fehlt mir sehr. Die Ungewissheit, ob es meiner ,Lucy‘ eh gut geht, quält mich Tag und Nacht“, schildert Sasa Z., der Besitzer der kleinen Malteserhündin. Seit Sonntag ist der herzige Vierbeiner in fremden Händen.

Dabei war der Mechatroniker nur – wie schon Hunderte Male zuvor – in der Kudlichstraße Gassi gegangen. Dabei bemerkte er, dass er das Notdurft-Sackerl vergessen hatte, und ging die wenigen Meter zurück nach Hause, um dieses zu holen. Als der 44-Jährige zurückkam, fehlte von seinem Liebling jede Spur. „Sie läuft nie weg, deshalb vermutete ich sofort, dass etwas passiert sein muss“, so der Besitzer des siebenjährigen Weibchens. 

Nachbar bestätigt Entführungsalarm
Ein Nachbar, der einige Gassen weiter wohnt, bestätigte den Entführungsalarm. Denn der Anrainer hatte beobachtet, wie eine junge Frau mit dunklen Haaren in einem weißen Auto stehen blieb und das zutrauliche Malteserchen einpackte. 

„Lucy“ wird seit Sonntag vermisst.
„Lucy“ wird seit Sonntag vermisst.(Bild: zVg)

Fadenscheinige Begründung: Sie wolle nicht, dass das Hündchen alleine sei, und werde es deshalb vorübergehend mitnehmen. Seither fehlt jede Spur von dem verängstigten Geschöpf. Auch die Polizei fahndet nach dem vierbeinigen „Kidnapping“-Opfer. Hoffnung: dass die Täterin vielleicht in guter Absicht gehandelt hat.

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