Zeuge: Frau packte „Lucy“ einfach in ihr Auto ein

Dabei war der Mechatroniker nur – wie schon Hunderte Male zuvor – in der Kudlichstraße Gassi gegangen. Dabei bemerkte er, dass er das Notdurft-Sackerl vergessen hatte, und ging die wenigen Meter zurück nach Hause, um dieses zu holen. Als der 44-Jährige zurückkam, fehlte von seinem Liebling jede Spur. „Sie läuft nie weg, deshalb vermutete ich sofort, dass etwas passiert sein muss“, so der Besitzer des siebenjährigen Weibchens.