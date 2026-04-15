Tierecke zahlt Kopfgeld für entführte „Lucy“

Die „Krone“-Tierecke appelliert eindringlich an die Person, die die kleine Malteserin bei sich hat: Sollte es sich um ein Missverständnis handeln, bringen Sie „Lucy“ bitte zu ihrem Besitzer zurück. Es geht nicht um Vorwürfe, sondern um ein geliebtes Familienmitglied, das sehr schmerzlich vermisst wird.

Hinweise zum Verbleib von „Lucy“ bitte unter 0660/3812674 oder an tierecke@kronenzeitung.at