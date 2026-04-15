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5.000 Euro Prämie

Tierecke zahlt Kopfgeld für entführte „Lucy“

Tierecke
15.04.2026 05:33
Weiß jemand, wo die herzige Malteser-Hündin nun ist? Sie ist gechipped und auch in der Datenbank ...
Weiß jemand, wo die herzige Malteser-Hündin nun ist? Sie ist gechipped und auch in der Datenbank für Heimtiere registriert.(Bild: privat)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Es sind bange Tage für Hundebesitzer Sasa Z. aus Niederösterreich. Seine Hündin „Lucy“ verschwand vor über einer Woche spurlos – wir haben berichtet. Nun hofft er auf Hinweise, wohin seine gutherzige Malteserin gebracht wurde. 

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Wird es ein Wiedersehen mit „Lucy“ geben? Noch hat Sasa Z. Hoffnung, dass alles ein Missverständnis war und seine geliebte Hündin wieder zu ihm nach Wilhelmsburg kommt. Unterstützt wird der Niederösterreicher auch von der „Krone“, denn sein Fall wurde heute auch in der landesweiten Ausgabe abgedruckt. 

„Es ist unfassbar traurig, wenn so etwas passiert. Wir haben nun 5.000 Euro Prämie ausgelobt, die wir an denjenigen ausbezahlen, der den entscheidenden Hinweis liefert und den Hund zurückbringt“, zeigt sich Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner betroffen. 

„Lucy“ gilt als zutraulich und herzensgut. Vielleicht ist einem „Krone“-Leser aufgefallen, dass ...
„Lucy“ gilt als zutraulich und herzensgut. Vielleicht ist einem „Krone“-Leser aufgefallen, dass jemand neuerdings mit so einem Hund unterwegs ist.(Bild: privat)

Eingepackt und weggefahren
Dem Vernehmen nach dürfte eine junge Frau mit dunklen Haaren die Hündin in ihr weißes Auto gehoben haben und weggefahren sein. „Lucy“ war nur für einen kurzen Moment alleine auf der Straße vor dem Haus in der kleinen Siedlung, als ihr Besitzer noch schnell ein „Sackerl fürs Gackerl“ holte. Seither gibt es kein Lebenszeichen mehr.

„Lucy ist natürlich gechipped und auf mich in der Datenbank registriert. Aber niemand hat sie als möglicherweise entlaufenen Hund gemeldet und nach dem rechtmäßigen Besitzer gesucht. Jeder Tierarzt, jedes Tierheim oder Polizeistelle könnte mich ganz einfach ausfindig machen“, ist Sasa Z. traurig. 

Hinweise zum Verbleib von „Lucy“ bitte unter 0660/3812674 oder an tierecke@kronenzeitung.at
Hinweise zum Verbleib von „Lucy“ bitte unter 0660/3812674 oder an tierecke@kronenzeitung.at(Bild: privat)

Die „Krone“-Tierecke appelliert eindringlich an die Person, die die kleine Malteserin bei sich hat: Sollte es sich um ein Missverständnis handeln, bringen Sie „Lucy“ bitte zu ihrem Besitzer zurück. Es geht nicht um Vorwürfe, sondern um ein geliebtes Familienmitglied, das sehr schmerzlich vermisst wird. 

Hinweise zum Verbleib von „Lucy“ bitte unter 0660/3812674 oder an tierecke@kronenzeitung.at

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