Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer holte den Sieg?

Hemsworth und Sheeran traten zum Armdrücken an

Society International
27.02.2026 08:55
Chris „Thor“ Hemsworth oder Ed Sheeran: Wer geht beim Armdrücken als Sieger hervor?
Chris „Thor“ Hemsworth oder Ed Sheeran: Wer geht beim Armdrücken als Sieger hervor?(Bild: x.com/edsheeran)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ed Sheeran und Chris Hemsworth haben sich ein Duell im Armdrücken geliefert. Der britische Sänger und der australische Schauspieler teilten ein Video von ihrem Kräftemessen auf Instagram und auf X. 

0 Kommentare

In der ersten Runde knien die beiden Männer vor einem Tisch. Sheeran feuert seinen Gegner mit den Worten an: „Mach es richtig. Mach schon, mach schon.“ Aber der „Thor“-Darsteller muss sich gegen den Sänger geschlagen geben.

„Comicbuch-Cover nachstellen“
Anschließend fordert Sheeran Hemsworth zu einer zweiten Runde mit den linken Armen auf. Dabei muss sich der 35-Jährige so stark gegen den Schauspieler stemmen, dass er über den Boden rutscht. Sheeran lacht, als Hemsworth ihn schnell besiegt. 

Hier können Sie sich das Duell von Hemsworth und Sheeran anschauen:

Zu dem Video schreibt er auf Social Media: „Das Comicbuch-Cover nachstellen“.

Sheeran oder Thor?
Zuvor hatte der Comic-Zeichner Wayne Nichols ein Bild gezeichnet, auf dem Ed Sheeran gegen den Superhelden Thor im Armdrücken antritt. Das Gemälde hängt im Marvel-Stadion in Melbourne, in dem Ed Sheeran an diesem Wochenende auftritt, wie Marvel Australien auf Instagram mitteilte.

Lesen Sie auch:
Ed Sheeran hat für ein Fitness-Magazin den Oberkörper freigemacht und damit erstmals ...
Unfassbares Coverfoto
Ed Sheeran tätowiert und auftrainiert wie nur was!
19.12.2025
„Beste Entscheidung“
Darum hat Chris Hemsworth den USA Rücken gekehrt
25.02.2026

Chris Hemsworth verkörpert seit 2011 den Donnergott Thor in diversen Marvel-Filmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
27.02.2026 08:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.325 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.654 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2598 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1336 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1195 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Society International
Kaum wiederzuerkennen
Jim Carrey schockt Fans mit völlig neuem Look
Wer holte den Sieg?
Hemsworth und Sheeran traten zum Armdrücken an
Hot in L.A.
Kanyes Ehefrau zeigt neuen Look – und viel Haut
Insta-Video gepostet
Ehe-Aus nach 20 Jahren? Das sagt Pink zu Gerüchten
Bobby J. Brown (62)
„The Wire“-Star nach Scheunenbrand gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf