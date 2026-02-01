Jim, der Zauberhase, und eine Horde kleiner Küken

Neue Lesevideos: Das Kaninchen Jim Salabim hoppelt dem Magier Mogel Strauß davon und plötzlich verschwindet auch noch Meister Halloumi – das alles unter: www.kidskrone.at
Halli, hallo, liebe Lesefüchse! „Leise raschelt’s im Papier,und ich flüster: ,Komm zu mir!’ Zwischen Zeilen, klug und sacht,wird aus Lesen Zauberkraft!“ Hab’ ich mir da nicht einen tollen Zauberspruch ausgedacht? Leseonkel Christian hat nämlich diesen Monat tief im Zylinder gewühlt und zwei lustige Hasen herausgezaubert. Die beiden Fellnasen Jim und Sims sind unsere Stargäste in unserem Zauberrahmen.
Französische Fellnase und eleganter Piepmatz
In unserem ABC-Lesevideo versteckt der berühmte Magier Mogel-Strauß viele verschiedene Tiere in seinem Zylinder – da wird’s natürlich eng! Deshalb entschließt sich der Hase Jim auszubüxen. Im Schlepptau hat er eine Horde Küken, die auch einmal an die frische Luft wollen. Klar, dass der Zauberer das überhaupt nicht lustig findet und so verfolgt er die Ausreißer.
Trommelwirbel: Kaninchen Sims und die Taube La Bim warten schon aufgeregt in unserem Profi-Lesevideo auf ihren großen Auftritt. Das französische Stupsnäschen und der elegante Piepmatz sind die Stars der Zaubervorstellung. Doch plötzlich löst sich Meister Halloumi in Luft auf. Er wurde entführt! Mit gemeinsamer Zauberkraft setzen Sims und La Bim alles daran, ihren Meister zu finden.
Soll ich zu dir in die Schule kommen?
Bei unserem Lesepasspartner, der Arbeiterkammer, kann so richtig schön zwischen Hunderten Büchern geschmökert werden. „Wir haben ein breites Angebot, das vom klassischen Kinderbuch über Mangas bis hin zu Comics reicht. Aber auch Autorenlesungen finden bei uns statt“, erzählt mir der Leiter der AK-Bibliotheken, Roman Huditsch.
Apropos Lesung: Eines muss ich euch auch noch sagen: Ich habe mich sehr über eure Nachrichten gefreut! Mein Terminkalender ist bereits fast voll, aber ein paar Tage habe ich noch Zeit, um euch gemeinsam mit Leseonkel Christian in eurer Schule zu besuchen. Christian wird euch dann spannende Geschichten vorlesen. Einfach eine E-Mail an: theo@krone.at. Und vergesst nicht – fleißig Bücher lesen und unseren Lesepass ausfüllen!
Winke, winke! Euer Theo
