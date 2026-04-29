Proteinreiche Seafood-Vorräte gewinnen

Protein ist längst mehr als ein Fitnesstrend. Für viele Menschen in Österreich gehört eine proteinreiche Ernährung heute ganz selbstverständlich zu einem bewussten Lebensstil. Yuu’n Mee macht es mit seinen Seafood-Produkten einfach, sich proteinreich und natürlich zu ernähren. Wir verlosen zwei Seafood-Vorräte im Wert von 50 Euro, damit auch Sie, die Vorteile genießen können.
Eine aktuelle, repräsentative Umfrage unter 1.000 Österreichern von Yuu’n Mee und TQS zeigt, dass 75 % eine proteinreiche Ernährung für wichtig halten. Gleichzeitig wird klar: Protein ist nicht gleich Protein. 71 % der Befragten unterscheiden bewusst zwischen natürlichem und zugesetztem Protein. Gefragt sind vor allem natürliche Proteinquellen. Genau hier gewinnen Garnelen zunehmend an Relevanz. Sie stehen für eine Form der Ernährung, die Leichtigkeit, Genuss und Nährwert miteinander verbindet. 78 % der Befragten schätzen Garnelen aufgrund ihres hohen Proteingehalts bei gleichzeitig wenig Fett und Kalorien, 65 % sehen sie als gute Alternative zu rotem Fleisch. Für mehr als ein Viertel der Befragten, nämlich 28 %, sind Garnelen bereits fixer Bestandteil ausgewogener Hauptmahlzeiten.
Mehr als nur ein Trend
Mit dem wachsenden Bewusstsein für Ernährung steigen auch die Ansprüche an Qualität und Herkunft. Neben gesundheitlichen Aspekten spielt deshalb auch Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. 67 % der Befragten bevorzugen zertifizierte Garnelen gegenüber stark verarbeiteten Proteinprodukten wie Proteinpulvern oder Fleischersatzprodukten. Transparenz, Rückverfolgbarkeit und verantwortungsvolle Produktionsbedingungen werden damit zu zentralen Kriterien bei der Wahl von Proteinquellen.
Genau darauf baut Yuu’n Mee auf. Gemeinsam mit seinen Partner-Garnelenfarmen setzt das Unternehmen auf ein umfassendes Qualitäts- und Nachhaltigkeitskonzept. Dazu zählen geringe Besatzdichten, eine kontrolliert antibiotikafreie Aufzucht sowie Naturbelassenheit ohne Zusatzstoffe bei gekochten, blanchierten und rohen Garnelen. Jeder Schritt von der Aufzucht bis ins Tiefkühlregal wird streng kontrolliert und ermöglicht die lückenlose Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Garnele bis zur jeweiligen Farm.
Mitmachen und gewinnen
Für alle, die bewusste Ernährung und Genuss verbinden möchten, verlost die „Krone“ nun zwei Seafood-Vorräte im Wert von je 50 Euro von Yuu‘n Mee. Jetzt mitmachen und natürliche Proteinpower nach Hause holen. Teilnahmeschluss ist der 7. Mai, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Gesund Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.