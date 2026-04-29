Proteinreiche Seafood-Vorräte gewinnen

Eine aktuelle, repräsentative Umfrage unter 1.000 Österreichern von Yuu’n Mee und TQS zeigt, dass 75 % eine proteinreiche Ernährung für wichtig halten. Gleichzeitig wird klar: Protein ist nicht gleich Protein. 71 % der Befragten unterscheiden bewusst zwischen natürlichem und zugesetztem Protein. Gefragt sind vor allem natürliche Proteinquellen. Genau hier gewinnen Garnelen zunehmend an Relevanz. Sie stehen für eine Form der Ernährung, die Leichtigkeit, Genuss und Nährwert miteinander verbindet. 78 % der Befragten schätzen Garnelen aufgrund ihres hohen Proteingehalts bei gleichzeitig wenig Fett und Kalorien, 65 % sehen sie als gute Alternative zu rotem Fleisch. Für mehr als ein Viertel der Befragten, nämlich 28 %, sind Garnelen bereits fixer Bestandteil ausgewogener Hauptmahlzeiten.