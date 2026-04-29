Kampf gegen Mogelpackungen großteils ohne Folgen

„Weitere Bewusstseinsbildung“

Im Wirtschaftsministerium erklärt man das in der Anfragebeantwortung auch mit Bewusstseinsbildung: „Ziel der verstärkten Kontrollen war es, das Bewusstsein zur Einhaltung der Preisauszeichnungsvorschriften und dabei insbesondere die Regelungen zur Grundpreisauszeichnung sowie zur korrekten Auszeichnung von Rabatten im Lebensmittelhandel zu stärken. Die Ergebnisse der Kontrollen haben gezeigt, dass eine weitere Bewusstseinsbildung aufseiten des Handels über die Wichtigkeit der Einhaltung der Preisauszeichnungsvorschriften und dabei insbesondere der Vorschriften zur Grundpreisauszeichnung sowie zur Rabattkennzeichnung erforderlich ist, weshalb die Kontrollen durch die Kontrollbehörden und die Wahrnehmung der Beratung zur Verbesserung von möglichen Mängeln essenziell sind.“