Traumtag macht Mario Mut für Weltcup-Saison

Der Haiminger Mountainbiker Mario Bair sorgte am Wochenende beim Heimrennen für einen starken Auftritt: Der Cross-Country-Spezialist fuhr auf Rang drei und feierte damit einen umbejubelten Erfolg mit seiner Familie, Freunde und vielen Fans.
Mario Bair setzte beim Elite-Rennen des Ötztaler Mountainbike-Festivals ein Ausrufezeichen: Der 24-Jährige fuhr vor heimischem Publikum auf Platz drei und musste sich am Ende nur dem US-Amerikaner Bjorn Riley sowie dem Schweizer Lars Forster geschlagen geben. „Es war wirklich wie ein super Traum“, strahlte Bair, für den Österreichs zweitwichtigstes Rennen vor der Haustür stattfand. Im Ziel überwältigten den Heeressportler die Gefühle: „Ich hatte nicht nur Gänsehaut, sondern auch Freudentränen in den Augen.“
Nächsten Stationen
Die Saison nimmt jetzt richtig Fahrt auf: Den Weltcup-Auftakt in Südkorea lässt er aus, danach geht es mit dem Weltcup Ende Mai im tschechischen Nove Mesto und dem Heimspiel in Leogang weiter.
Seine Ziele hat er fest im Blick. „Mein bestes Weltcup-Ergebnis war bis jetzt Rang 29 – das gilt es zu toppen“, sagte der Cross-Country-Spezialist aus Haiming: „Und natürlich verletzungsfrei bleiben – das wäre das Allerwichtigste.“
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