Traumtag macht Mario Mut für Weltcup-Saison

Mario Bair setzte beim Elite-Rennen des Ötztaler Mountainbike-Festivals ein Ausrufezeichen: Der 24-Jährige fuhr vor heimischem Publikum auf Platz drei und musste sich am Ende nur dem US-Amerikaner Bjorn Riley sowie dem Schweizer Lars Forster geschlagen geben. „Es war wirklich wie ein super Traum“, strahlte Bair, für den Österreichs zweitwichtigstes Rennen vor der Haustür stattfand. Im Ziel überwältigten den Heeressportler die Gefühle: „Ich hatte nicht nur Gänsehaut, sondern auch Freudentränen in den Augen.“