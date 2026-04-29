„Hallo Sepp“ von Jäger sorgte für Eskalation

Jäger: Nach dem Gruß wurde der Angesprochene gleich aggressiv

Der als Zeuge einvernommene Berufsjäger schilderte die Situation völlig anders: Er habe den Angeklagten im Wald lediglich mit den Worten „Hallo Sepp, was machst du denn da?“ angesprochen, woraufhin der Einheimische auch schon aggressiv geworden sei und ihn mit dem Stein bedroht habe. Warum das geschehen sei, konnte er sich nicht erklären. „Ich kenne den Sepp nur vom Sehen vom Dorf und eigentlich gar nicht wirklich persönlich“, meinte er. Differenzen hätten die beiden zuvor nie gehabt.