Dominic Thiem:

„So ist die menschliche Psyche halt nicht gemacht“

Sport-Mix
29.04.2026 05:40
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Dominic Thiem im sehr persönlichen Gespräch! Österreichs letzter Grand-Slam-Sieger sinniert mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über die Aura von Zlatan Ibrahimovic, das Tennis-Talent von Oliver Glasner, seine Investoren-Rolle beim Padel-Tennis, Guido Burgstallers Gefühl in den Händen, Tennis vs. Padel, körperliche und psychische Gesundheit, Carlos Alcaraz und die starken österreichischen 

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