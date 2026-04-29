„So ist die menschliche Psyche halt nicht gemacht“

Dominic Thiem im sehr persönlichen Gespräch! Österreichs letzter Grand-Slam-Sieger sinniert mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über die Aura von Zlatan Ibrahimovic, das Tennis-Talent von Oliver Glasner, seine Investoren-Rolle beim Padel-Tennis, Guido Burgstallers Gefühl in den Händen, Tennis vs. Padel, körperliche und psychische Gesundheit, Carlos Alcaraz und die starken österreichischen